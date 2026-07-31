Sánchez se abre a reformar la ley de extranjería para facilitar repatriaciones en frontera

El presidente del Gobierno viaja a Ceuta junto al ministro del Interior para abordar la crisis migratoria. Además de abrirse a reforma de la ley de extranjería, Sánchez asegura que se agilizarán los trámites de expulsión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha abierto este viernes a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las «repatriaciones en frontera se hagan» de la manera más eficiente posible» tras la entrada de miles de personas en Ceuta desde Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), ha viajado hoy a Ceuta, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), y ha presidido, junto al presidente de Ceuta, Juan José Vivas, la reunión de coordinación con el delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma, Miguel Ángel Pérez, y responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y del director del CETI y de Cruz Roja ceutíes, en el Palacio de la Asamblea. EFE/Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En rueda de prensa desde la ciudad autónoma, Sánchez ha evitado cualquier crítica a Marruecos y ha asegurado que las autoridades del país vecino están dispuestas a cooperar para agilizar las repatriaciones de sus ciudadanos.

Se estudian reformas legales

A su juicio, lo sucedido es consecuencia de la propagación en redes sociales, por parte de las mafias que trafican por personas, de una «lectura interesada» de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que determinó que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, las conocidas como ‘devoluciones en caliente‘ cuando el migrante es interceptado en el mar.

A la espera de posibles reformas legales, Sánchez ha explicado que se va a dar una respuesta «coyuntural» y se ha solicitado a la empresa Sasemar, encargada de salvamento marítimo, que despliegue boyas en el espigón, en colaboración con la Armada y con la Guardia Civil.

El objetivo, según ha explicado, es crear una barrera de contención visible que marcaría la línea fronteriza y que puede facilitar el cumplimiento de la ley y de la sentencia desde el punto de vista administrativo.

Agilizar los expedientes de expulsión

Tras insistir en que se van a agilizar los expedientes de expulsión, ha señalado que muchos de los migrantes que han entrado en los últimos días y horas están ya volviendo a Marruecos.

Y ha apuntado que se está haciendo una labor de información para que quienes están lejos de la frontera sepan que pueden regresar voluntariamente.

Sánchez ha hecho hincapié en el descenso de las entradas irregulares de migrantes en los últimos años hasta el «repunte» registrado en Ceuta y ha elogiado la cooperación institucional.

Declaración institucional de Pedro Sánchez desde Ceuta