El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado este viernes los primeros exámenes, en el Recinto Ferial, correspondientes a la convocatoria de 61 plazas de funcionariado

Esta primera prueba eliminatoria de la oposición, en la que se han inscrito más de 6.500 personas, afrontará su siguiente fase tras el verano cuando se lleven a cabo las sesiones prácticas.

Desde las 6:00 de la mañana, se procedió al traslado de todo este material, escoltado por patrullas de la Policía Local de La Laguna hasta el Recinto Ferial. Además, durante el desarrollo de esta prueba, se han instalado inhibidores de señales en esta instalación para evitar cualquier incidencia durante la jornada.

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado este viernes los primeros exámenes, en el Recinto Ferial, correspondientes a la convocatoria de 61 plazas de funcionariado. Ayuntamiento de La Laguna

El Alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó “el gran despliegue de medidas de seguridad que se han aplicado durante esta jornada de oposiciones, bajo la supervisión y control de los presidentes del Tribunal»

Medidas de accesibilidad

También se habilitó un espacio específico destinado a las personas con discapacidad y a quienes tenían reconocidas adaptaciones especiales, garantizando en todo momento una atención personalizada.

Asimismo, se implementaron diversas medidas de accesibilidad y apoyo. Entre ellas destacan la entrega de instrucciones en formato de letra ampliada, la disponibilidad de protectores auditivos para aquellas personas que requerían un entorno más tranquilo y libre de distracciones. Así como la utilización de sillas adaptadas, las ampliaciones de tiempo autorizadas para la realización de las pruebas y cuantas otras adaptaciones individualizadas resultaron necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades durante el desarrollo de los ejercicios.

Características de las plazas ofertadas

En lo que se refiere a estas 61 plazas convocadas, trece corresponden a un sistema de promoción interna para cubrir puestos del Grupo C (subgrupo C1) como administrativos o administrativas de la Corporación local.

En el apartado de funcionarios de carrera, se habilitarán ocho plazas de técnico o técnica a la administración general (subgrupo A1), cinco plazas de técnico o técnica de gestión (subgrupo A2), seis plazas para personal administrativo (subgrupo C1) y 29 plazas para auxiliares de administración (subgrupo C2).