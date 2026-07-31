EÓLICA 2026 completa su cartel con Âme Live, Paula Tape y Hunee

El Festival Internacional de Energías Renovables suma veinte nuevos nombres a su programación para los días 16 y 17 de octubre en el ITER (Tenerife)

El festival EÓLICA 2026 ya tiene su oferta musical al completo. La cita internacional con las energías renovables y la música electrónica ha desvelado su último lote de confirmaciones, encabezado por tres referentes del panorama global: Âme Live, Paula Tape y Hunee.

Con estas incorporaciones, la cita suma una veintena de artistas a un cartel que se desplegará los días 16 y 17 de octubre en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en Granadilla de Abona.

Grandes figuras internacionales y apuesta por la escena local

Entre las grandes novedades de este cierre de cartel destaca la actuación de Âme Live, el proyecto del alemán Frank Wiedemann (cofundador del sello Innervisions), conocido por un directo basado en sintetizadores e improvisación en tiempo real.

A él se unen el reconocido selector musical Hunee, célebre por sus sesiones que fusionan house, disco, funk y soul, y la DJ y productora chilena Paula Tape, una de las figuras con mayor proyección en el circuito europeo gracias a su particular mezcla de ritmos baleares, acid y raíces latinas.

El cartel definitivo combina referentes internacionales con una destacada representación de nuevos talentos:

Viernes 16: Se suman a la programación Carballeira, Kourt & Courtney, Nave Rota, Anna Ogay, Jackie y Quela.

Se suman a la programación Sábado 17: La jornada se completa con Beat Creator, Juana La Cubana, Santiago Ritacco, Dyatlov, Carlos Deniz, Raw Jack, Aoze, Sounding Paradise – Sonogama, Adrián Escobar, W y el B2B entre Grooved y Jalea.

Estos nombres se unen a los ya anunciados anteriormente, entre los que figuran WhoMadeWho, Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble), Jayda G, Victor Ruiz, TSHA, Horse Meat Disco, Biggi Veira (GusGus DJ Set) o Vive La Fête.

Un espacio volcado con la sostenibilidad

Fiel a su identidad desde sus inicios, EÓLICA volverá a tener como escenario el recinto del ITER, un espacio flanqueado por el océano Atlántico, aerogeneradores y arquitectura bioclimática.

Más allá de los escenarios, el evento ofrecerá durante las dos jornadas una amplia agenda de actividades divulgativas y culturales:

Talleres y visitas guiadas

Exposiciones de arte reciclado

Charlas y proyección de documentales

Instalaciones artísticas interactivas

Información de interés y venta de entradas:

Las localidades para EÓLICA 2026 ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradas.com y en la web oficial del evento (www.eolicafest.es).