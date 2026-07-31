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Herido grave un motorista al colisionar con un turismo en Icod de los Vinos

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El motorista, de 54 años, está grave tras chocar contra un turismo, por lo que fue ingresado en el Hospital Universitario de Canarias

Un motorista de 54 años ha resultado herido de carácter grave este viernes tras colisionar con un turismo en la avenida Canarias, en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Herido grave un motorista al colisionar con un turismo en Icod de los Vinos 112 Tenerife
112 Tenerife

El accidente se produjo sobre las 11:50 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba la colisión entre un turismo y una motocicleta y que el conductor de esta última precisaba asistencia sanitaria.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia sanitarizada, cuyo personal asistió al motorista, que presentaba un traumatismo torácico de carácter grave.

Al herido lo trasladaron inicialmente al Hospital del Norte y, una vez estabilizado, lo evacuaron en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona y se hizo cargo de instruir el correspondiente atestado. 

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