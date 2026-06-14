Txus Vidorreta asegura que es momento de centrarse en el balance de la temporada, reconoce el desgaste de tantos años lejos de casa y respalda el salto de La Laguna Tenerife a la Eurocup

Vidorreta deja en el aire su futuro / ACB

Sobre su futuro, Vidorreta dijo en rueda de prensa que es momento de «dar protagonismo al equipo y la temporada» si bien ha indicado que «son muchos años, en el equipo, con mucha ilusión, pero muchos años fuera de casa».

«Ahora nos tenemos que sentar, hemos ido hablando cosas pero hoy sólo toca hablar de lo que hemos hecho esta temporada».

Vidorreta respalda la Eurocup

Sobre la noticia de que La Laguna Tenerife jugará la Eurocup, el técnico comentó que «se necesita refrescar el proyecto y una de esas formas puede ser jugar Eurocup». «Apoyo las decisiones del club, pero yo no tengo que ver», concluyó.