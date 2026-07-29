El ciclo ofrece propuestas artísticas nacionales e internacionales de música, teatro y literatura, las localidades ya están a la venta a través de su página web



El Otoño Cultural 2026 de la Fundación CajaCanarias reunirá a una veintena de propuestas de música, teatro, literatura, pensamiento, cine documental, humor y actividades familiares, con la participación de perfiles como Santiago Auserón, Paquito D’Rivera, Héctor Abad Faciolince, Alberto San Juan, Luis Landero o Leonor Watling.

La Fundación CajaCanarias presenta la programación de su Otoño Cultural 2026 / Fundación CajaCanarias

La programación se desarrollará entre el 18 de septiembre y el 4 de diciembre en los espacios culturales de la fundación en Santa Cruz de Tenerife, La Palma y Garachico, además del Teatro Leal de La Laguna, e incluye también el estreno de la ópera ‘Él. De las tinieblas a la luz’, una coproducción de CajaCanarias inspirada en la obra de la escritora canaria Mercedes Pinto.

El ciclo se abrirá el 18 de septiembre con un encuentro entre el periodista gastronómico Mikel López Iturriaga, fundador de El Comidista, y la periodista Mariola Cubells, que abordarán la transformación de la gastronomía, la televisión y las redes sociales.

Programación literaria y musical

La programación literaria con la participación del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que conversará sobre su última obra junto al periodista Nicolás Castellano, y del novelista Luis Landero, que repasará su trayectoria y presentará Coloquio de invierno.

Héctor Abad / Fundación CajaCanarias Nicolás Castellano / Fundación CajaCanarias Luis Landero / Fundación CajaCanarias

La música volverá a ocupar un lugar central con los conciertos de la banda granadina 091, que presentará su nuevo disco Espejismo nº 9; Santiago Auserón, con su proyecto Nerantzi; Leo & Leo, la propuesta conjunta de Leo Sidran y Leonor Watling; el Paquito D’Rivera Trío y el saxofonista Santi Royo, encargado de cerrar el apartado musical del ciclo.

Artes escénicas y cine documental

En artes escénicas figuran ‘La inmortalidad’, de Delirium Teatro; ‘Amar’, protagonizada por Alberto San Juan y el compositor Fernando Egozcue; ‘El invencible verano de Liliana’, adaptación de la obra de Cristina Rivera Garza con la actriz Cecilia Suárez como protagonista; y el estreno de la ópera de Mercedes Pinto a través de un relato sobre la violencia contra las mujeres, la opresión social y el exilio.

La programación se completa con la proyección del documental Aminetu, centrado en la activista saharaui Aminetu Haidar y acompañado de un coloquio posterior; el espectáculo de humor ‘La ropa vieja de Cuca’, de Antonia San Juan; y la propuesta familiar ‘Sé Tortuga’, dirigida al público infantil.