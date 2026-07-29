La entrada y registro se llevó a cabo durante la jornada de hoy en una vivienda del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria

El Grupo de Denuncias e Investigación de la Policía Autonómica, Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido este miércoles 29 de julio, a una persona en el marco de la operación denominada ‘Panmesh’, relacionada con la investigación de un presunto delito contra la libertad sexual de menores.

Un detenido por un presunto delito contra la libertad sexual a menores bajo la «Operación Panmesh» / Gobierno de Canarias

La actuación está dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Plaza n.º 3, anteriormente Juzgado número 3 de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

El operativo policial en La Isleta

El dispositivo policial se desarrolló en el barrio de La Isleta, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, donde los agentes del Grupo de Denuncias e Investigación practicaron una entrada y registro previamente autorizada por la autoridad judicial.

Como resultado de las actuaciones practicadas, se procedió a la detención de una persona presuntamente relacionada con los hechos investigados y a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales y judiciales.

Protección integral de los menores

La investigación continúa abierta. Las actuaciones judiciales han sido declaradas secretas con el fin de preservar el adecuado desarrollo de la investigación y proteger especialmente la identidad, la intimidad y los derechos de las personas menores de edad afectadas.