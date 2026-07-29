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El BCE aclara que Canarias seguirá estando en los nuevos billetes de euro

RTVC / EFE
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Aclaran que islas y territorios se incorporarán durante la próxima fase del rediseño, una vez que se haya seleccionado la propuesta final

El Banco Central Europeo (BCE) ha dejado claro este miércoles que Canarias y otras islas europeas y territorios de ultramar seguirán estando en los nuevos billetes de euro, pues se incluirán en los diseños finales de los bocetos presentados la semana pasada.

El BCE aclara que Canarias seguirá estando en los nuevos billetes de euro
Billetes de 50 euros en una imagen de archivo. EFE/EPA/MARIO CRUZ

El BCE presentó el jueves 23 de julio en su sede en Fráncfort (Alemania) los diseños preseleccionados para los nuevos billetes de euro y puso en marcha una encuesta para que los europeos den su opinión hasta el 21 de septiembre.

Estas propuestas se inspiran en dos temas: «la cultura europea» y «ríos y aves», así como en los motivos elegidos para ilustrarlos.

El motivo de la ausencia de las regiones ultraperiféricas

En esos bocetos desaparecían Canarias, otras islas europeas y territorios de ultramar, pero desde el BCE explican a EFE que las directrices relativas al mapa de Europa facilitadas a los diseñadores eran de carácter general y no especificaban cómo debían representarse los territorios de ultramar ni las islas europeas.

Sin embargo, aclaran, estas islas y territorios se incorporarán durante la próxima fase del rediseño, una vez que se haya seleccionado la propuesta final y esta se haya adaptado para su conversión en billetes reales.

Por lo tanto, Canarias seguirá estando representada en los nuevos billetes de euro.

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