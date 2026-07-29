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El Banco Central Europeo excluye a Canarias de los nuevos billetes

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El archipiélago canario desaparece de los diseños propuestos para el euro, la ciudadanía puede votar sus opciones favoritas hasta el próximo 21 de septiembre

El Banco Central Europeo deja a Canarias sin representación en los futuros euros mediante sus nuevas propuestas de diseño. Precisamente, el organismo confirmó este hecho a Televisión Canaria durante la consulta ciudadana actual.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las islas aparecían en las antiguas pesetas y también figuran en los euros actuales. Sin embargo, el futuro económico cambiará radicalmente esta realidad. Por consiguiente, los nuevos billetes europeos perderán el mapa de nuestra comunidad autónoma.

Reacciones de los ciudadanos en la calle

La ciudadanía muestra su gran sorpresa ante esta situación. Muchas personas confiesan que nunca vieron a Canarias en el papel moneda. «Pero eso con lupa, ¿no?», bromean algunos vecinos en la calle.

El conocimiento de esta eliminación genera bastante malestar general. Una parte de la población califica esta firme decisión del banco como «fatal». La gente no entiende el motivo de esta exclusión actual.

Además, otros testimonios reflejan una preocupación mucho más profunda e identitaria. «Nos están borrando, nos están quitando, nos están eliminando», denuncian los canarios.

Iniciativas para revertir la decisión europea

Actualmente, el proceso de selección mantiene una consulta pública por internet. Los ciudadanos tienen hasta el próximo 21 de septiembre para participar activamente. El objetivo principal persigue elegir la imagen definitiva del futuro billete.

En consecuencia, algunos expertos inician campañas de presión desde las redes sociales. Jesús González destaca como tiktoker especialista en billetes. González pide a los canarios que escriban al organismo central.

Finalmente, González anima a los usuarios a entrar en la web oficial. Él asegura que las regiones ultraperiféricas deben insistir intensamente todo el tiempo. «Y aparecerán», concluye el especialista con mucha esperanza en su mensaje.

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