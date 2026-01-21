La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, subraya que los europeos deben «indicar los instrumentos de los que disponen, mostrar determinación colectiva, estar unidos»

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) cree que la Unión Europea (UE) debe mostrar «determinación colectiva» y «unidad» ante el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya política va hacia «un nuevo orden internacional» que implicará «una reorganización profunda» de la economía europea.

En una entrevista este miércoles en la emisora francesa RTL, Lagarde subrayó que los europeos deben «indicar los instrumentos de los que disponen, mostrar determinación colectiva, estar unidos», como postura ante un Trump que precisamente con frecuencia adopta también una actitud de fuerza dentro de su estrategia de negociación.

«Lo que me parece fundamental es la unidad y la determinación» y eso permitirá más tarde determinar lo que harán los europeos, una vez que el presidente estadounidense «haya redefinido su posición» esta tarde en el discurso que tiene programado ante el Foro Económico Mundial de Davos.

Recordó que Trump a menudo adopta una estrategia de transacción e inicialmente pone el listón muy alto para avanzar sus posiciones y luego negocia.

«En alerta»

Preguntada sobre si está preocupada, la presidenta del BCE dijo que está «en alerta» y señaló que lo que le inquieta es que puedan alterarse los resultados económicos de los que «tenemos razones para estar más bien satisfechos» por «la incertidumbre que hace pesar Donald Trump sobre el mundo».

Dijo esperar que los economistas del entorno del presidente estadounidense le avisen sobre el impacto que podrían tener los nuevos aranceles con los que ha amenazado a los europeos para la inflación en Estado Unidos.

Lagarde se mostró convencida además de que Trump estará atento a los movimientos de los mercados financieros y, a ese respecto, consideró que «lo que ocurrió ayer no creo que le tranquilice», en referencia a la bajada generalizada.

«Se comporta de forma muy rara»

A la cuestión de si Estados Unidos es todavía un aliado de los europeos, su respuesta se centró en que «se comporta de forma muy rara para ser aliado» porque «amenazar con un territorio que no está en venta como es Groenlandia y agitar restricciones arancelarias sobre el comercio internacional no es de aliado».

Para Lagarde, el «nuevo orden internacional» que está instalando Trump «debe llevarnos a una revisión profunda de la forma como organizamos nuestra economía en Europa, de la forma como establecemos relaciones con otros países del mundo que juegan con las mismas reglas que nosotros».