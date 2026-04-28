Ahora será el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias quien trate el tema de la posible declaración como BIC del monumento a Franco

Un informe técnico del Gobierno de Canarias se opone a declarar BIC el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife.

Un informe de la ponencia técnica del área de patrimonio cultural del Gobierno de Canarias se ha opuesto a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conocido como monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife.

Según ha podido confirmar Efe, todos los miembros de esta ponencia, menos uno que se ha abstenido, se han opuesto a la declaración de BIC de este monumento y su informe deberá ser tratado ahora por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias.

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha expresado su satisfacción por esta decisión, si bien ha recordado que la última palabra la tendrá el Consejo de Patrimonio, aunque «no existen precedentes en los que este órgano se haya opuesto al informe de los técnicos».

Por ello, ha instado al Cabildo de Tenerife y a las autoridades competentes a que, tras este pronunciamiento, se proceda de manera inmediata a la retirada del símbolo del espacio público.

En este sentido recuerdan que han solicitado una reunión con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, desde principios de febrero. Sin que hasta ahora hayan obtenido ninguna respuesta, y esperan que, con este nuevo paso, «se pueda recuperar y normalizar el tiempo perdido».

El dictamen técnico, según la Asociación, «no obtuvo ni un solo voto a favor, registrando únicamente una abstención. Y el voto en contra del resto de los miembros del órgano consultivo».

«Nos alegra enormemente este resultado. Es un paso necesario para acabar con un símbolo que choca frontalmente contra los valores democráticos y que constituye un agravio para las víctimas. Es hora de que las administraciones cumplan con su deber de preservar la memoria democrática. Y garantizar que nuestra sociedad rechace cualquier forma de exaltación de un régimen dictatorial y represivo», ha concluido Pérez Schwartz.