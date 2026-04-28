Las inscripciones para la Universidad de Verano se podrán realizar en la web https://www.universidadveranomaspalomas.org

La Universidad de Verano de Maspalomas presenta más de 20 cursos y talleres, el CAMP de Rotarios y dos festivales de música.

La XXXIV edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, que se celebrará, del 29 de junio al 10 de julio, ofrecerá un programa formativo con más de 20 cursos y talleres, además de un viaje cultural a la isla de El Hierro, la celebración del XII CAMP Internacional de Rotarios y los conciertos del Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas y Maspalomas Costa Canaria Soul Festival.

La universidad estival decana de Canarias está organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria.

Las inscripciones para los cursos y talleres se pueden realizar en la web: https://www.universidadveranomaspalomas.org. Se aplicarán descuentos a estudiantes, miembros de Familia Numerosa, personas en búsqueda de empleo y personas con discapacidad.

El acto de presentación contó con las intervenciones del rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem; el alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez; vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa Monzón, y el director de la Universidad de Verano de Maspalomas, Guillermo Morales.

«Un espacio de transmisión de conocimientos y de investigación»

Lluís Serra expuso que la Universidad es un espacio de transmisión de conocimientos y de investigación y para ello hay que ser capaz de actualizarse y esto es lo que hace, precisamente, la Universidad de Verano, cada año. La Universidad es un espacio de libertad, donde la libertad de pensamiento adquiere relevancia en esta universidad estival, en la que se debaten temas de actualidad social, cultural y de diálogo fuera de las aulas.

Marco Aurelio Pérez resaltó que la Universidad de verano ofrece un programa “donde tienen cabida distintas posibilidades, desde el deporte, la gastronomía o aprender a cantar y que mantiene otros cursos que nacieron en esta universidad, como el de oratoria o el curso de canto, para continuar, en las últimas ediciones, con debates de actualidad sobre temas importantes que nos preocupan como sociedad, como la reflexión de a dónde debe ir nuestro territorio en 2040.

Curso sobre viviendas vacacionales

Teodoro Sosa manifestó que “esta universidad es una cita esperada en el calendario estival de Gran Canaria, y una cita consolidada por que se adapta a los nuevos tiempos ofreciendo cursos que demanda la ciudadanía. Destacar el curso sobre ‘Viviendas Vacacionales’, un tema que hay que debatir y reflexionar en Canarias, con un plantel de expertos de primer nivel, y los cursos sobre idiomas, una necesidad para los municipios turísticos”.

El consejero del Cabildo dijo que la Universidad de Verano de Maspalomas no solo es un referente en el ámbito educativo, sino también en actividades culturales y en catas de productos canarios, “para que Maspalomas sea reconocido no solo como un destino de sol y playa, sino como un lugar que genera pensamiento crítico, actividad cultural y formación académica”.

Guillermo Morales destacó que esta edición ofrecerá un viaje cultural a El Hierro, que ya ha completado sus plazas y que se realizará del 19 al 21 de junio; además de 22 actividades, destacando algunos cursos y talleres que se repiten como los más relevantes, “como será la tercera edición del curso sobre Juventud y Suicidio en Canarias; Viviendas Vacacionales, un tema muy sensible para los municipios turísticos como San Bartolomé de Tirajana, y ‘Nutrición, sin tiempo para dietas’, dirigido por Antonio Garzón”.