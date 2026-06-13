El Instituto Cabrera Pinto acoge hasta agosto un recorrido visceral por las grandes obsesiones artísticas del pintor canario

El Instituto de Canarias Cabrera Pinto de La Laguna inauguró este sábado una muestra póstuma del artista canario Juan Pedro Ayala. El comisario Carlos Díaz-Bertrana organiza este proyecto gratuito que estará disponible hasta finales de agosto. La exhibición recupera el legado de una figura clave que marcó el panorama artístico de las islas entre 1990 y el año 2000.

La Laguna rinde homenaje a Juan Pedro Ayala con la exposición póstuma ‘In Memoriam’ / Gobierno de Canarias

El pintor canario conquistó un espacio único gracias a su expresionismo visceral. Su trabajo destaca por el uso del color como vehículo de transmisión emocional. El autor utilizaba un trazo enérgico y mantenía una constante tensión en sus composiciones.

Por este motivo, las creaciones consiguen conmover al espectador de una forma original. El público puede apreciar una intensidad cromática que define la identidad de toda su producción. Esta fuerza visual consolidó al creador en la historia cultural del archipiélago.

Además, la selección actual permite entender las grandes inquietudes que guiaron su carrera. El recorrido por las salas ofrece una visión profunda de sus técnicas preferidas. La fuerza de sus cuadros permanece intacta y sorprende a los visitantes.

Naturaleza hostil y mares en movimiento

La exposición divide la producción del artista en tres series temáticas muy claras. Los árboles urbanos protagonizan el primer bloque de esta propuesta cultural. Estas piezas reflejan la resistencia de la naturaleza frente al avance de las ciudades.

Según el comisario Díaz-Bertrana, estos elementos vegetales representan verdaderos espectáculos visuales. Las plantas aparecen bellas, dramáticas y solitarias ante los ojos del público. Muchas muestran cicatrices de fuego y se mueven con pinceladas gestuales.

Por otra parte, el agua emerge como otro pilar fundamental de la colección. El mar aparece siempre turbio y con un dinamismo que recrea la experiencia del nadador. Algunas obras muestran paisajes devastadores que borran los edificios históricos de la ciudad.

Erotismo, humor y provocación libre

El tercer eje de la muestra analiza el erotismo desde una perspectiva cruda y libre. El pintor combinaba la provocación con altas dosis de humor e ironía. Los cuerpos en movimiento centran la atención de estos cuadros tan particulares.

Asimismo, las piezas muestran desnudos que rompen con los moldes artísticos tradicionales. Las figuras humanas se expresan en el lienzo mediante dibujos y manchas explosivas de color. Esta libertad creativa aporta una enorme frescura al conjunto de la exhibición.

Finalmente, la propuesta de La Laguna rescata una herencia artística imprescindible para la comunidad. Los ciudadanos tienen la oportunidad de redescubrir a un autor fascinante y transgresor. La entrada al recinto cultural no requiere ningún pago previo.