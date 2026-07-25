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La Laguna impulsa un proyecto piloto de iluminación patrimonial en la calle San Agustín

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La iniciativa en la calle San Agustín permitirá proyectar elementos vinculados a la historia de la ciudad y contará con un proceso participativo para que la ciudadanía decida parte de los contenidos

La Laguna impulsa un proyecto piloto de iluminación patrimonial en la calle San Agustín
La Laguna impulsa un proyecto piloto de iluminación patrimonial en la calle San Agustín. Europa Press

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado la redacción de un proyecto piloto de iluminación patrimonial en la calle San Agustín, una de las vías más representativas del casco histórico.

La actuación contempla la instalación de nuevas luminarias con tecnología gobo, un sistema que permitirá proyectar imágenes relacionadas con la historia, la arquitectura y el patrimonio de la ciudad.

El proyecto forma parte del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial y busca mejorar la percepción nocturna del conjunto histórico, reforzar la seguridad y avanzar hacia un modelo de iluminación más sostenible y respetuoso con el entorno.

Elección de parte de las proyecciones que se mostrarán

Además, el próximo 30 de julio comenzará un proceso participativo para que la ciudadanía pueda conocer la iniciativa y elegir parte de las proyecciones que se mostrarán.

El Ayuntamiento evaluará el impacto técnico, patrimonial y social de esta experiencia antes de plantear su posible extensión a otras calles del casco histórico.

La iniciativa se integra en el nuevo Plan de Gestión de La Laguna, en el que además, marcará la estrategia de conservación y desarrollo sostenible de la ciudad durante la próxima década.

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