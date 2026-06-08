Un juzgado condenó a este ciudadano francés por un delito de tráfico de drogas y localizado en un establecimiento hotelero de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 22 de mayo en Maspalomas a un ciudadano francés de 50 años sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades judiciales de Francia por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Agentes de la Policía Nacional en San Bartolomé de Tirajana. Imagen Policía Nacional

Las investigaciones policiales permitieron comprobar la vigencia de la requisitoria internacional, constatando además que el reclamado se encontraba en Gran Canaria. Según la información facilitada por la autoridades francesas, el hombre había sido juzgado y condenado en su país por un delito de tráfico de drogas, si bien fue declarado en rebeldía al encontrarse en paradero desconocido, motivo por el que se emitió la correspondiente orden de detención.

Una vez localizado en un establecimiento hotelero del municipio de San Bartolomé de Tirajana, los agentes establecieron un dispositivo policial que culminó con su identificación y posterior detención.

Tras ser informado el órgano judicial competente de la Audiencia Nacional encargado de la gestión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega, pasó a disposición judicial.

Posteriormente, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional a la espera de completar los tramites para su entrega a las autoridades francesas.