Las actuaciones desarrolladas y proyectadas en el entorno del Faro de Maspalomas cuentan con una inversión de más de 7 millones de euros

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Junta Rectora del Consorcio Maspalomas Gran Canaria, entidad participada por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, presentó este martes en el entorno del Faro de Maspalomas las principales obras impulsadas por el organismo durante el último año, a través del spot institucional ‘Consorcio Maspalomas Gran Canaria, impulsando el cambio’.

Las actuaciones desarrolladas y proyectadas cuentan con una inversión global de 7.320.154 euros y tienen como objetivo continuar avanzando en la modernización, sostenibilidad y mejora de los espacios públicos del principal núcleo turístico de la Isla.

Entre las principales intervenciones presentadas, destacan las obras del Mercado Municipal, la remodelación paisajística de la ladera del entorno del Tobogán-Playa, la renovación de cerca de 27 accesos a las playas, la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público del Paseo Costa Canaria y la revalorización del entorno del Faro de Maspalomas.

Asimismo, el Consorcio dio a conocer futuras actuaciones estratégicas para el municipio, entre las que figuran la remodelación del Paseo Marítimo de Santa Águeda, la implantación de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible en el entorno de la Charca de Maspalomas y la primera fase del carril bici y acera ciclable entre Meloneras y Pasito Blanco.

Recorrido de las autoridades en el espacio del Faro de Maspalomas. Imagen Cabildo de Gran Canaria

Colaboración institucional

El presidente del Consorcio Maspalomas Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó la calidad de las obras que se han venido realizando por parte del Consorcio Maspalomas. “Esta actuación se desarrolla en un lugar emblemático, de gran singularidad, que ya es un auténtico icono para la Isla”, subrayó y, al mismo tiempo, señaló que esta intervención “devuelve a este espacio su imagen e impacto originales y, además, era necesaria una actuación decidida debido al deterioro acumulado durante los últimos años”.

Morales también valoró la “colaboración institucional entre ambas administraciones: Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para garantizar una inversión pública de calidad que permita generar mejoras en los espacios públicos y en algunos de los lugares más importantes de Canarias”.

Por su parte, el primer teniente alcalde, concejal de Urbanismo y Vivienda de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, apuntó que las distintas intervenciones que promueve el Consorcio “son una muestra del compromiso de las instituciones con la mejora continua de nuestros espacios públicos, la modernización de las infraestructuras turísticas y el fortalecimiento de la competitividad de San Bartolomé de Tirajana”.

Igualmente, Marichal agradeció “el trabajo que ha desarrollado el Consorcio Maspalomas Gran Canaria para hacer que dos administraciones públicas trabajen de manera coordinada en acciones que contribuyan a la modernización del entorno y a garantizar que el municipio compita frente a otros lugares y destinos”.

Mejora del entorno del Faro de Maspalomas

Carlos Álamo, consejero de Turismo de Gran Canaria y vocal de la entidad participada por el Cabildo de Gran Canaria y el Consistorio local, argumentó que “gracias a ese trabajo, hoy podemos hablar de una inversión directa de 10 millones de euros procedentes de Turismo de Gran Canaria, canalizados a través del Consorcio, que ya se ha materializado en distintas actuaciones. Entre ellas se encuentra este paseo, ubicado en una de las zonas más emblemáticas y visitadas de nuestro destino”.

La presentación del spot se completó con una visita a las obras actualmente en ejecución en el entorno del Faro de Maspalomas, una actuación adjudicada a Lopesan y que cuenta con una inversión de 400.955 euros. El proyecto, que ya se encuentra en su fase final, va a mejorar la accesibilidad y el Paseo de Meloneras, culminando así las fases previas de una intervención iniciada en 2020.

En esta ocasión, el proyecto ha consistido en la mejora del pavimento, la instalación del mobiliario urbano, la renovación completa de las barandillas y de la red de alumbrado público, así como la colocación de nuevos bancos adaptados.

Paseo marítimo de El Pajar

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria, financiado con fondos de Turismo de Gran Canaria, también impulsa la remodelación del paseo marítimo de Playa de Santa Águeda, en la localidad de El Pajar. La actuación, adjudicada a la empresa Insmoelca Instalaciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L., cuenta con un presupuesto de 862.660 euros.

El proyecto contempla la reparación y el acondicionamiento del paseo marítimo Juan Moreno Artiles ‘El Boya’, con una longitud de 145 metros, así como el refuerzo del muro de contención existente.

Además, la intervención permitirá acondicionar nuevas zonas de sombra mediante la instalación de tarimas y pérgolas, mejorar las áreas ajardinadas y la zona infantil, sustituir las luminarias actuales por sistemas solares y reforzar la accesibilidad de la playa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

Recorrido de las autoridades en el espacio del Faro de Maspalomas. Imagen Cabildo de Gran Canaria

Actuaciones en redes urbanas

Dentro de las actuaciones promovidas por el Consorcio también se encuentran las obras en redes urbanas, adjudicadas a Canaragua, destinadas a conectar el Mercado Municipal con las redes municipales de comunicación y alcantarillado, entre otros servicios básicos.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia conjunta de las administraciones públicas para seguir avanzando hacia un modelo turístico más moderno, accesible y sostenible, adaptado a las necesidades actuales de residentes y visitantes del sur de Gran Canaria.