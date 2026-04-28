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Cambios en el tráfico por el Baile de Magos en Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Las primeras actuaciones en el tráfico por el Baile de Magos se iniciarán el viernes 1 de mayo con el cierre de la calle Candelaria en el tramo entre calles Santo Domingo y Antonio Domínguez Alfonso

Una guagua de Titsa y el tranvía. Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Una guagua de Titsa y el tranvía. Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, que dirige Evelyn Alonso, y en coordinación con la Policía Local, realizará cambios en el tráfico con motivo de la celebración del Baile Magos, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo.

Las primeras actuaciones se iniciarán el viernes 1 de mayo con el cierre al tráfico de la calle Candelaria en el tramo comprendido entre las calles Santo Domingo y Antonio Domínguez Alfonso, permitiendo únicamente el acceso a los garajes de la zona. A esto se sumará el cierre de las calles Afilarmónica NiFú-NiFá y Charco de La Casona. En ambos casos, se mantendrá la restricción de acceso hasta el domingo 3 de mayo.

Otra de las vías afectadas será la calle Bravo Murillo, que permanecerá cerrada desde la 09:00 horas del sábado 2 de mayo hasta el domingo 3 de mayo, en el tramo comprendido entre la avenida San Sebastián y la calle Imeldo Serís.

Con motivo de la celebración de la ofrenda floral a la Patrona de Canarias, según informa el Consistorio, el sábado 2 de mayo se cerrará también el tráfico en la calle La Marina entre las plazas de La Candelaria y España a partir de las 16:00 horas y hasta las 21:00 horas.

Oferta pública de transporte

Para facilitar la movilidad en el área metropolitana, se recomienda la utilización de la oferta de transporte público disponible, a través de las guaguas, el tranvía o los taxis. En este sentido, la Línea 1 de Metrotenerife, reforzará su servicio y operará de forma ininterrumpida. Durante la mañana del sábado 2 de mayo contará con frecuencias de 10 minutos, que se reducirán a 8 minutos entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Asimismo, a partir de las 19:00 horas modificará su trayecto final, circulando toda la noche entre las paradas de La Trinidad y Teatro Guimerá, quedando fuera de servicio las estaciones de Fundación e Intercambiador para garantizar la seguridad y el desarrollo del Baile de Magos.

En el caso de Titsa, además del servicio diurno habitual, las líneas nocturnas 971, 972, 974 y 014 operarán con normalidad.

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