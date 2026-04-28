Las primeras actuaciones en el tráfico por el Baile de Magos se iniciarán el viernes 1 de mayo con el cierre de la calle Candelaria en el tramo entre calles Santo Domingo y Antonio Domínguez Alfonso

Una guagua de Titsa y el tranvía. Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, que dirige Evelyn Alonso, y en coordinación con la Policía Local, realizará cambios en el tráfico con motivo de la celebración del Baile Magos, que tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo.

Las primeras actuaciones se iniciarán el viernes 1 de mayo con el cierre al tráfico de la calle Candelaria en el tramo comprendido entre las calles Santo Domingo y Antonio Domínguez Alfonso, permitiendo únicamente el acceso a los garajes de la zona. A esto se sumará el cierre de las calles Afilarmónica NiFú-NiFá y Charco de La Casona. En ambos casos, se mantendrá la restricción de acceso hasta el domingo 3 de mayo.

Otra de las vías afectadas será la calle Bravo Murillo, que permanecerá cerrada desde la 09:00 horas del sábado 2 de mayo hasta el domingo 3 de mayo, en el tramo comprendido entre la avenida San Sebastián y la calle Imeldo Serís.

Con motivo de la celebración de la ofrenda floral a la Patrona de Canarias, según informa el Consistorio, el sábado 2 de mayo se cerrará también el tráfico en la calle La Marina entre las plazas de La Candelaria y España a partir de las 16:00 horas y hasta las 21:00 horas.

Oferta pública de transporte

Para facilitar la movilidad en el área metropolitana, se recomienda la utilización de la oferta de transporte público disponible, a través de las guaguas, el tranvía o los taxis. En este sentido, la Línea 1 de Metrotenerife, reforzará su servicio y operará de forma ininterrumpida. Durante la mañana del sábado 2 de mayo contará con frecuencias de 10 minutos, que se reducirán a 8 minutos entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Asimismo, a partir de las 19:00 horas modificará su trayecto final, circulando toda la noche entre las paradas de La Trinidad y Teatro Guimerá, quedando fuera de servicio las estaciones de Fundación e Intercambiador para garantizar la seguridad y el desarrollo del Baile de Magos.

En el caso de Titsa, además del servicio diurno habitual, las líneas nocturnas 971, 972, 974 y 014 operarán con normalidad.