La producción ‘Por qué no escribo nada’ destaca por primera vez la influencia fundamental de la etapa canaria en la famosa escritora

El Cabildo de Gran Canaria presenta esta obra dirigida por Isabel Fernández en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. La pieza reconstruye la vida de la autora de Nada a través de su mirada y textos inéditos. El proyecto busca restituir la imagen de una creadora rebelde que siempre defendió su independencia personal.

El Cabildo de Gran Canaria presenta un documental sobre Carmen Laforet / Cabildo de Gran Canaria

La biografía reivindica por primera vez el peso del universo canario en la personalidad y la obra de la escritora. Carmen vivió y se formó en la isla de Gran Canaria desde los 2 hasta los 18 años de edad. El guion utiliza la correspondencia privada con amigos como Ricardo Lezcano y María Dolores de la Fe para narrar sus vivencias.

La película reconstruye de forma libre el espacio privado de escritura donde el paisaje de la isla juega un papel esencial. El rodaje incluyó localizaciones emblemáticas como Maspalomas, Agaete, la Caldera de Bandama o los riscos del Roque Nublo y Bentayga. Estas imágenes dialogan con la atmósfera de la infancia de Laforet para explicar su posterior necesidad de independencia creativa.

El equipo técnico cuenta con destacadas profesionales canarias como Silvia Sánchez en la producción ejecutiva o Belén Álvarez en la música. Zhana Yordanova ejerce como directora de fotografía para capturar la luz de los escenarios donde la autora creció antes de partir. La coproducción suma el talento de empresas de Barcelona y Gran Canaria para devolver esta voz fundamental al presente literario.

La lucha por la libertad

La cinta presenta a una creadora original que rechazó los modelos impuestos y pagó su decisión con el ostracismo mediático. La imagen de mujer frágil deja paso a la de un alma libre ajena a la presión de las editoriales. Este gesto de restitución busca conectar con todas las mujeres juzgadas por apartarse del camino que la sociedad esperaba.

La actriz grancanaria Mónica López presta su voz y su imagen para encarnar a la escritora con una presencia física muy potente. López actúa como el vehículo que traslada al espectador los pensamientos de Laforet extraídos de sus propios artículos y libros. La interpretación subraya la dimensión contemporánea de una mujer que escribió un fenómeno literario con solo 23 años.

Diversas escritoras actuales como Najat El Hachmi, Ana Merino o Laura Freixas enriquecen el retrato coral con sus testimonios y análisis. Sus intervenciones ayudan a situar el legado de la autora en la actualidad y destacan su relevancia como figura del siglo veinte. El documental llegará a las salas de cine el próximo mes de noviembre tras su paso por festivales especializados.