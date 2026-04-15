El pacto, que alcanza su tercera edición tras los acuerdos de 2018 y 2023, consolida el reconocimiento institucional al pastoreo ordenado como servicio ambiental clave y coincide con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

Los pastores y pastoras de Gran Canaria han renovado su acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria, consolidando un pacto institucional y social que reconoce el papel estratégico del pastoreo ordenado en la prevención de grandes incendios forestales, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible del territorio.

Ovejas en la foto de familia

“Gran Canaria está en deuda con los pastores y las pastoras, que durante siglos han contribuido a producir nuestros alimentos, conservar nuestras tradiciones y mantener el equilibrio de nuestros paisajes”, destacó el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

Además, subrayó que “este acuerdo no es un punto de partida, sino el resultado de un trabajo conjunto sostenido en el tiempo, que hemos venido consolidando con acuerdos anteriores y con políticas públicas continuadas en apoyo al sector”. En este sentido, añadió que “el pastoreo ordenado se ha convertido en una herramienta imprescindible de futuro, no solo por su valor productivo, sino por su papel esencial en la prevención de grandes incendios y la gestión del territorio”. Morales puso en valor que “por quinto año consecutivo el Cabildo remunera a las familias ganaderas por su contribución a la prevención de incendios, reconociendo de forma real el servicio ambiental que prestan a toda la sociedad grancanaria”.

El presidente del Cabildo firma el documento marco

Acuerdo marco

El acuerdo establece un marco de compromisos compartidos entre el Cabildo de Gran Canaria y el sector, basado en la colaboración activa para desarrollar un pastoreo controlado y dirigido que combine la producción de alimentos con objetivos medioambientales. En este sentido, el Cabildo continuará compensando económicamente a los pastores por su labor en la prevención de incendios a través del programa Gran Canaria Mosaico. Al tiempo, impulsará la mejora y ampliación de los pastos, el apoyo a la trashumancia y la declaración y valorización de las vías pecuarias como patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, se reforzará el relevo generacional mediante la continuidad de la Escuela de Pastoreo y Ganadería y la colaboración con las universidades canarias para generar conocimiento científico.

Foto de familia

Compromiso de los pastores y pastoras

Por su parte, los pastores se comprometen a evitar el asilvestramiento del ganado y a retirar los animales asilvestrados del medio natural, contribuyendo así a una gestión responsable del territorio.

José de la Cruz Mendoza, conocido como Pepe el de Pavón, pastor trashumante en la isla, explica que “para nosotros es muy importante el reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria, porque ayudan a mejorar la relación con el sector primario”. Y añadió que “ahora hay más comunicación, nos ceden terrenos y nos dejan trabajar con más libertad”, destacando que “este compromiso es un hermanamiento entre ambos sectores”. Por eso, considera “fundamental mantener el diálogo”. Por su parte, Ruyman Mena Sánchez señala que “este acuerdo es muy importante porque reconoce el trabajo en la prevención de incendios, ya que la hierba seca puede arder”. Explicó que “cada año aumenta el número de pastores y las hectáreas en las que se actúa”, subrayando que “también ayuda a poner en valor el sector, atraer a jóvenes y contribuir a la biodiversidad de los montes”.

Saludo tras la firma de esta tarde

Este acuerdo, que alcanza su tercera edición tras los suscritos en 2018 y 2023, refuerza el compromiso conjunto de las instituciones y el sector ganadero para impulsar un modelo de desarrollo rural basado en la sostenibilidad, la producción de alimentos de cercanía y la protección del paisaje insular.

Acto en Osorio

El acto, celebrado en la Finca de Osorio, ha contado con la participación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink; el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo; y representantes del sector ganadero, entre ellos cerca de 40 pastores y pastoras de la isla vinculados al programa Gran Canaria Mosaico, además de asociaciones del sector. Asimismo, han asistido dos representantes del sector procedentes de Tenerife, un pastor y una pastora.

En el acuerdo participan también expertos asistentes a las Jornadas de la Red de Territorios Mosaico, reforzando el intercambio de conocimiento y experiencias en torno a la gestión activa del territorio.

El evento ha sido presentado por David Naranjo, licenciado en Historia, responsable del Instituto Canario de las Tradiciones y presentador del popular programa Tenderete.

Un modelo clave para territorios resilientes

La renovación del acuerdo se enmarca en la estrategia de prevención de grandes incendios forestales, denominada Gran Canaria Mosaico, impulsada por el Cabildo de Gran Canaria. Su objetivo es promover la recuperación de paisajes mosaico diversos, habitados y con menor riesgo, basada en el equilibrio entre los espacios naturales, la conservación de la biodiversidad y las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como la adaptación de la sociedad para convivir con el fuego.

Este enfoque ha sido también uno de los ejes centrales de las Jornadas de la Red de Territorios Mosaico que se han celebrado a lo largo de esta semana también en la Finca de Osorio y en otros espacios de la isla. En estas jornadas, expertos de España y Portugal han intercambiado experiencias sobre gestión activa del territorio. En este contexto, el acuerdo entre pastores y Cabildo ha sido destacado como un ejemplo de buenas prácticas en la integración de actividad económica, biodiversidad y prevención.

El pastoreo prescrito se consolida así como una herramienta fundamental no solo para la producción de alimentos de calidad, sino también para la reducción de la biomasa vegetal, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad.

El presidente saluda a los pastores en Osorio

Quinto año consecutivo de pago por servicios ambientales

La renovación del acuerdo coincide con el quinto año consecutivo en el que el Cabildo remunera a las familias ganaderas por el pastoreo ordenado en zonas de alto valor para la prevención de incendios, una iniciativa pionera en Canarias.

En la convocatoria de 2026, se ofertan 59 superficies de pastoreo que suman más de 2.700 hectáreas, con un presupuesto anual de más de 126.000 euros. Como novedad, las autorizaciones tendrán una duración de tres años (2026-2028), lo que aporta mayor estabilidad al sector.

Este sistema reconoce económicamente el servicio ambiental que prestan los ganados al reducir la vegetación en áreas estratégicas, contribuyendo a preparar la isla frente a los grandes incendios forestales y reforzando el papel del medio rural como elemento clave en la resiliencia territorial.

Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

La firma del acuerdo se produce además en un contexto especialmente significativo, al coincidir con la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de visibilizar el papel de las comunidades ganaderas en la sostenibilidad ambiental y la conservación de los ecosistemas.

Con esta renovación, Gran Canaria reafirma su compromiso con un modelo de gestión del territorio basado en la colaboración institucional, el conocimiento tradicional y la innovación, consolidándose como un referente en la prevención de incendios forestales y en la construcción de paisajes resilientes al cambio climático.