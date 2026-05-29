CL Bediesta – CL Guamasa | Torneo Disa – Gobierno de Canarias

El CL Bediesta y el CL Guamasa se enfrentarán en el Terrero Martín de El Pinar, en el duelo de la última jornada de la fase regular del Torneo Disa-Gobierno de Canarias de Primera categoría

Este sábado, en DIRECTO a partir de las 18:00 una de las citas más especiales del año con motivo de la 40ª edición de la Luchada Institucional Día de Canarias desde el municipio herreño de El Pinar. Esta luchada tan significativa del Día de Canarias corresponderá con un encuentro oficial del Torneo Disa – Gobierno de Canarias de Primera categoría, que llega a su última jornada de la fase regular y que enfrentará al CL Bediesta de San Andrés y Sauces (La Palma) y al CL Guamasa de La Laguna (Tenerife) dentro del Grupo A de la competición regional.

Para esta ocasión tan especial, celebran nuestro día de la mejor forma; con un programa especial de “Terrero y Gloria” desde el Terrero Martín de El Pinar, a donde regresa esta luchada del Día de Canarias después de 13 años (la anterior fue en 2013).

Además, esta edición del 2026 será muy especial para esta casa ya que será luchada Institucional número 26 que se emite en TVC (en los años 2020 y 2021 no se celebró por el COVID).

Luchada oficial entre clubes

Por segundo año la Federación Canaria de Lucha apuesta por una luchada oficial de clubes en lugar del tradicional encuentro de combinados. Este año corresponde a un duelo de la jornada 13 y dentro del Grupo A. El CL Bediesta, el campeón de la Liga de La Palma (y que ejercerá de local) estará liderado por el joven puntal “C” Kirian Pérez ante la baja por acumulación de amonestaciones de su puntal “A” Alejandro Afonso.

En el banquillo de enfrente estará un CL Guamasa de La Laguna del que se despide su puntal “A” Ayoze Reyes. Después de 15 temporadas, el puntal lagunero pone el cierre a una etapa en el equipo de su vida. El Guamasa además contará con el gran atractivo del puntal “C” herreño Francisco Pérez Cejas. Sus paisanos podrán verlo en acción en un encuentro oficial.

Nuevo “Desafío de Luchadoras”

En esta edición 2026 también se disputará una nueva edición de el “Desafío de Luchadoras” con la participación de cuatro de las mejores destacadas de la actualidad: Cristina Rodríguez (DC) del CL Tenercina de La Palma, Lorena Mateo (DC) del CL Santa Rita de Gran Canaria, Sara Monteiro (DC) del Unión Tetir de Fuerteventura y Lucía Herrera (DB) del US Guamasa.

Además, como cada año, se entregarán en la previa del encuentro, los Premios Canarias que entrega la Federación Regional a distintas personalidades y entidades destacadas de nuestro deporte.

Dónde se podía ver esta luchada