Televisión Canaria adelanta al sábado la emisión en directo del encuentro de lucha entre el CL Rosario y el CL Castro Morales

El programa ‘Terrero y Gloria’ mostrará el duelo decisivo del Torneo Disa-Gobierno de Canarias este sábado a las 17:40 horas

Televisión Canaria transmite este sábado 23 de mayo, a partir de las 17:40 horas, el encuentro de brega entre el CL Rosario de Tenerife y el CL Castro Morales de Gran Canaria. El programa ‘Terrero y Gloria’ se desplaza en directo hasta el terrero José Gutiérrez “El Chaval”, en Valle de Guerra, para ofrecer la previa y el desarrollo de este enfrentamiento correspondiente a la 13ª jornada del Torneo Disa-Gobierno de Canarias de Primera categoría.

El choque decidirá el pase a los cuartos de final dentro del Grupo C, donde la escuadra tinerfeña, liderada por el puntal A Fabián Rocha, necesita la victoria frente al conjunto de Telde, comandado por el también puntal A Kevin Acosta. La emisión podrá seguirse en la señal televisiva, el canal de Deportes de YouTube, la aplicación Canarias-Play y la web oficial de la cadena.

La narración del encuentro correrá a cargo de Willy Rodríguez Calero, con los comentarios técnicos de David Yanes y las entrevistas a pie de arena de Jorge Benítez. Al concluir la luchada, el espacio conectará con el plató donde Beatriz García y José Manuel Pitti desgranarán las claves tácticas del enfrentamiento.

El programa viajará también a El Hierro para mostrar el desenlace de la segunda edición del “Desafío Bimbape”, un encuentro interinstitucional que combina la práctica de la lucha canaria con pruebas académicas de diversas materias de Secundaria. Asimismo, los espectadores conocerán a Erick Morín, capitán del Tegueste, quien acumula un registro de 24 años consecutivos vistiendo la misma camisa de brega.

Actualidad de la categoría femenina y secciones fijas

En el ámbito de las competiciones femeninas, el espacio analizará los cruces de cuartos de final del Torneo Regional que comienzan este domingo. Además, la redactora Nereida Alonso mostrará la labor arbitral en primera persona a través de la experiencia de la colegiada Luisa Ramos, mientras que los micrófonos del programa recogerán la trayectoria del histórico mandador del CL Llano del Moro, Bernardo “Nardo” Díaz.

La entrega de este fin de semana completará sus contenidos con las secciones habituales de Juan Antonio Cabrera y Juan Espino “El Trota”, el test a los puntales y los datos actualizados de la aplicación oficial del programa. ‘Terrero y Gloria’ es una producción de Soluciones Creativas El Plan SL para la televisión pública autonómica.