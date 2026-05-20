‘La Retranca’ centra el debate en la imputación de Zapatero y la “prioridad nacional” en el contexto canario en materia de vivienda

La segunda entrega del programa de Televisión Canaria analiza en directo la actualidad de las Islas este jueves a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite la segunda entrega de ‘La Retranca‘ este jueves, 21 de mayo, a partir de las 22:30 horas, tras la emisión de ‘Una Hora Menos’. El espacio de actualidad y análisis presentado por Mayer Trujillo junto a la periodista Marta Rodríguez y bajo la dirección de Desireé Hernández, abordará durante 90 minutos los asuntos de interés de mayor impacto informativo de la semana en el Archipiélago.

La reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias centrará uno de los asuntos principales del segundo programa de ‘La Retranca’, y cuya investigación, dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha generado un fuerte impacto político y mediático a nivel nacional sobre el que se analizarán las posibles consecuencias institucionales de este proceso.

Asimismo, los periodistas Jorge Bethencourt, Janire Alfaya y Ángeles Arencibia, junto al presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, analizarán el debate sobre la “prioridad nacional” tras las elecciones andaluzas y su traslado al contexto canario, enfocado en el criterio de arraigo que ha establecido el Gobierno de Canarias para acceder a la vivienda pública. En este sentido, se profundizará en la petición que hace el Sindicato de Inquilinas para expropiar viviendas vacías como solución a la crisis habitacional.

Mayer Trujillo y Marta Rodríguez volverán a repasar los temas clave de la semana en las Islas.

Punto de encuentro y participación digital

Con esta emisión, ‘La Retranca’ busca consolidarse como el principal punto de encuentro y debate de Televisión Canaria, ofreciendo a los espectadores vías de interacción directa durante el directo. El programa podrá seguirse en la emisión televisiva, a través del canal oficial de la cadena en YouTube –https://www.youtube.com/user/TelevisionCanaria– y en los perfiles sociales del propio espacio en Instagram -@la_retranca_-, X -@LaRetrancaTVC- y TikTok -La Retranca-.