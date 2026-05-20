‘La Buchaca’ se adelanta al verano con claves sobre ciberseguridad, ahorro en la renta y seguros de viaje

El espacio de divulgación económica de La Radio Canaria se emite el jueves a las 21:00 horas

La nueva entrega de ‘La Buchaca‘, el programa de Economía de La Radio Canaria, llega este jueves a las 21:00 horas con tres temas muy presentes en la vida cotidiana como son la seguridad digital, la declaración de la renta y los viajes de verano. Todo ello, con el tono cercano y divulgativo que imprime su director y presentador, Carlos Guillermo Domínguez.

«Son asuntos que tocan de lleno al bolsillo y a la tranquilidad de muchas familias, pero sobre los que a menudo seguimos teniendo dudas», resume el periodista. El programa abrirá con Selva Orejón, experta en ciberseguridad e identidad digital, para poner sobre la mesa un problema cada vez más frecuente, como es la suplantación de identidad en redes sociales.

A partir de un caso concreto, ‘La Buchaca’ repasará cómo se producen este tipo de fraudes, qué impacto pueden tener en quienes los sufren y, sobre todo, qué medidas pueden ayudar a prevenirlos.

Selva Orejón, experta en ciberseguridad e identidad digital, en el estudio de La Radio Canaria

Después será el turno de Francisco Martínez Márquez, asesor financiero y gestor de patrimonios, reconocido como ‘LinkedIn Top Voice’ en finanzas personales. La conversación girará en torno a cómo optimizar el IRPF dentro de la legalidad para pagar menos impuestos. También habrá espacio para abordar la actualización de fianzas en los contratos de alquiler, un asunto que interesa tanto a propietarios como a inquilinos. Como colofón, el programa analizará las diferencias entre gestión activa y gestión pasiva en inversión, «dos conceptos sobre los cuales todavía existe bastante confusión», precisa Domínguez.

Seguros de viaje

En la recta final del programa, Daniel Feo, especialista en seguros, ayudará a despejar dudas sobre los seguros de viaje justo cuando empieza a activarse la temporada de verano. Con más desplazamientos a la vuelta de la esquina, ‘La Buchaca’ analizará qué cubre realmente una póliza, en qué casos compensa contratarla y qué conviene revisar antes de salir de viaje.

Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor de ‘La Buchaca`, en La Radio Canaria

Con esta nueva entrega, ‘La Buchaca’ de La Radio Canaria vuelve a apostar por una forma clara y cercana de contar la economía, conectándola con decisiones cotidianas que afectan a cualquier hogar. Carlos Guillermo Domínguez, recuerda que «hablar de dinero también es hablar de tranquilidad, de confianza y de cómo afrontar mejor el futuro».