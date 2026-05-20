Francis Candil reconoce la presión de la pobreza infantil, pero defiende la política de vivienda y dependencia

El viceconsejero advierte de la cronificación de la pobreza en menores, defiende la prioridad para residentes en vivienda pública y reclama al Estado el cumplimiento de los traslados de menores migrantes.

Entrevista íntegra a Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social, en La Radio Canaria.

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, ha reconocido hoy en La Radio Canaria la persistencia de la pobreza infantil en las Islas y la fuerte presión que ejerce el acceso a la vivienda sobre las familias.

Al mismo tiempo, ha defendido las políticas del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda, dependencia y atención a menores migrantes.

Candil ha señalado en De La Noche Al Día, con Estíbaliz Pérez, que, aunque algunos indicadores económicos han mejorado, la pobreza sigue cronificada en muchos hogares con menores, en gran parte debido al encarecimiento del alquiler. “La vivienda se ha convertido en uno de los temas centrales y donde parece que se va buena parte de los ingresos de la familia”, ha advertido.

Vivienda pública y debate sobre la prioridad a residentes

En relación con el debate sobre los criterios de acceso a la vivienda pública, el viceconsejero ha defendido la posición del Gobierno canario ante las críticas de distintos colectivos.

“Puedo entender la discrepancia, pero también entiendo que el Gobierno de Canarias tenga una prioridad en la atención a la población residente en Canarias y que ayude a proteger la vivienda para que sean esas personas las que primero puedan acceder”, ha señalado Candil, en referencia al requisito de residencia de 12 años.

Dependencia: más rapidez y nuevas prestaciones

En el ámbito de la dependencia, Candil ha destacado los avances en la agilización de los procedimientos y la implantación de nuevas prestaciones para casos de gran dependencia extrema, como el denominado Grado 3 Plus.

“Mejora la posibilidad de compatibilizar las prestaciones. El asistente personal las 24 horas es bastante relevante. El poder extender la atención domiciliaria tiene también una tramitación urgente”, ha explicado.

El viceconsejero ha subrayado que estas medidas están orientadas a reforzar la atención a personas con enfermedades neurodegenerativas o situaciones de alta complejidad, y que la tramitación se está simplificando para reducir los tiempos de respuesta.

Francis Candil reconoce la presión de la pobreza infantil, pero defiende la política de vivienda y dependencia / Foto: La Radio Canaria.

Migración y menores no acompañados

Candil también ha mostrado su preocupación por el funcionamiento del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados y ha reclamado mayor agilidad al Estado en los traslados a la Península.

“Estamos viendo que ni esos plazos se cumplen. Se supone que los menores que llegan ahora mismo a Canarias, en un plazo de 15 días, tienen que salir hacia otros recursos del Estado y se está tardando 4-5 meses en producirse esos traslados”, ha denunciado.

El viceconsejero ha advertido de que estos retrasos generan una presión añadida sobre los recursos de acogida del Archipiélago y ha pedido una respuesta más eficaz en el marco de la coordinación estatal.