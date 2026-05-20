La comitiva judicial estudia la documentación presentada para una posible paralización del desahucio de una vivienda en el barrio de La Cuesta, en La Laguna

Amigos y familiares de Diego Iván en La Cuesta. Imagen RTVC

La comitiva judicial encargada de ejecutar el desahucio de un padre y su hija menor estudia a esta hora un recurso para paralizar el lanzamiento de la vivienda previsto para este miércoles en el barrio de La Cuesta, en La Laguna (Tenerife). El procedimiento, fijado inicialmente para las 9:30 horas, permanece retrasado mientras se analiza la documentación presentada.

A las puertas del edificio, cerca de una veintena de vecinos permanecen concentrados a la espera de la decisión definitiva que adopte la comisión judicial. Los asistentes muestran su apoyo a Diego Iván, residente de la vivienda y padre de una menor de seis años, de la que comparte la custodia con la madre.

El afectado afronta el desahucio a raíz de una deuda hipotecaria relacionada con una vivienda de protección oficial. Según denuncian vecinos y allegados, el inmueble lo ha reclamado una empresa con sede en Madrid, a la que califican de “fondo buitre”. No obstante, aseguran que la propiedad habría sido cedida posteriormente a una tercera persona, circunstancia sobre la que ahora se intenta fundamentar la suspensión cautelar del lanzamiento.

Diego Iván permanece pendiente además de la emisión de un informe de vulnerabilidad social que todavía no se ha resuelto. El afectado sostiene que no dispone de alternativa habitacional en caso de verse obligado a abandonar la vivienda junto a su hija.

La decisión final de la comitiva judicial se conocerá previsiblemente en las próximas horas.