UD Las Palmas vs FC Barcelona | Semifinal Copa de Campeones Juvenil

La UD Las Palmas se ha metido entre los cuatro mejores equipos de la competición juvenil y afrontará ante el FC Barcelona las semifinales del campeonato

Alcalá de Henares se prepara para recibir a los cuatro mejores equipos de la temporada, que lucharán por hacerse con la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil desde este miércoles y hasta el próximo domingo.

Real Madrid CF —que encabeza el palmarés del torneo con ocho títulos—, FC Barcelona —con cuatro—, UD Las Palmas y Granada CF —que buscarán conquistar su primera Copa de Campeones— son los cuatro aspirantes a hacerse con un trofeo que coronará al campeón de campeones de la temporada 2025/26 en División de Honor Juvenil.

El miércoles 20 de mayo, Granada CF y Real Madrid alzarán el telón de la trigesimoprimera edición de la Copa de Campeones, quedando para el jueves la segunda semifinal —ambas a las 19:30—, que medirá a la UD Las Palmas con el FC Barcelona por una plaza en la gran final del domingo a las 10:00 horas.

Jugadores de la UD Las Palmas juvenil. Imagen RFEF

Eliminatoria épica ante el RC Celta

La UD Las Palmas juvenil logró clasificarse para la fase final del campeonato tras una eliminatoria épica ante el RC Celta en A Madroa. Aunque cayó 3-2 en el partido de vuelta, el conjunto grancanario igualó el global 3-3 gracias a los tantos de Aimar Domínguez y David Suárez, este último en el minuto 94, forzando así la prórroga y posteriormente la tanda de penaltis.

El encuentro fue muy intenso y cambiante. El Celta remontó pronto la ventaja lograda por Las Palmas en la ida con un gol de Chiverches y amplió su dominio en la segunda parte hasta colocarse 3-0 con goles de Ángel Dávila y Pedro. Sin embargo, los amarillos reaccionaron en el tramo final con los cambios desde el banquillo y lograron meterse de nuevo en la eliminatoria.

Tras una prórroga sin goles, en la que incluso se anuló un tanto a Álvaro Artiles, la clasificación se decidió desde los once metros. Después de 20 lanzamientos, el portero Alberto Santana detuvo el último penalti del Celta y Álvaro Artiles marcó el definitivo 7-8 que selló el pase de Las Palmas.

Ahora toca en semifinales de la Copa de Campeones el FC Barcelona, jueves 21 de mayo a las 19:30 horas, todo un reto para el club amarillo ante una de las canteras más importantes del fútbol español que no para de sacar grandes jugadores para su primer equipo como lo ha demostrado en las últimas temporadas.

Dónde ver el partido de semifinales y final si llega a la UD Las Palmas