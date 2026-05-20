El presidente canario y el vasco se reúnen en Victorio-Gasteiz para tratar sobre el reto migratorio y otras cuestiones como el afrontamiento de la subida de los precios derivada de la guerra de Irán

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volverán a reunirse este miércoles en Vitoria-Gasteiz para buscar «soluciones» al reto migratorio, según informó este martes la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.

La portavoz del Ejecutivo autonómico destacó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ambos mandatarios, que han mantenido varios encuentros bilaterales desde 2024 y mantienen «una muy buena relación».

Ubarretxena explicó que a los gobiernos vasco y canario les une «la búsqueda de soluciones al reto migratorio que tenemos encima de la mesa». En este sentido, ha recordado que ambos ejecutivos «han estado trabajando de la mano para intentar ir con aportaciones, con soluciones y con propuestas, a las conferencias de presidentes para intentar buscar una solución».

En la reunión de este miércoles, según ha indicado, la cuestión migratoria volverá a ser «una parte fundamental» de las cuestiones que aborden Pradales y Clavijo.

Tal y como detalló previamente al encuentro Ubarretxena, ambos dirigentes seguirán buscando «soluciones» al reto migratorio, para el que ha insistido en la necesidad de elaborar un «plan estructural» desde el Gobierno del Estado.