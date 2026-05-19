Una madre denuncia represalias tras quejarse sobre las guaguas y Educación justifica la eliminación de una parada con problemas de accesibilidad vial

Las familias de Lanzarote y la Consejería de Educación se enfrentan actualmente por el transporte escolar en Tahiche. La administración eliminó una parada del Colegio Virgen de los Volcanes alegando problemas de accesibilidad. Sin embargo, una madre asegura que actúan en represalia por sus quejas anteriores.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La situación agota la paciencia de las familias afectadas en la isla. El servicio traslada a estudiantes con necesidades especiales hasta su centro educativo. Sin embargo, los problemas técnicos y organizativos complican el día a día.

Deficiencias mecánicas y falta de personal

Yasmina Guadalupe, madre afectada, denuncia múltiples fallos en los vehículos del servicio. Las rampas de acceso sufren averías constantes durante las rutas diarias. Esto dificulta enormemente la subida y bajada de los menores.

Además, la madre señala la ausencia de auxiliares suficientes. Estos profesionales resultan vitales para atender a los escolares durante todo el trayecto. Por ello, Yasmina trasladó sus quejas a los responsables educativos.

Por su parte, Educación argumenta que las averías representan incidentes puntuales. No obstante, Yasmina afirma que estos problemas técnicos ocurren con demasiada frecuencia temporal.

El cambio de ruta y sus consecuencias médicas

Como resultado de las reclamaciones, la guagua modificó su recorrido habitual. El vehículo ya no recoge a tres estudiantes en su calle. La directora insular de Educación, Carmen Pellón, culpa a las circunstancias de la vía de determinadas calles.

Por consiguiente, esta modificación supone un grave trastorno para Álvaro y Fátima. Álvaro padece el síndrome de Dravet y necesita rutinas completamente estables. Las largas esperas aumentan su nerviosismo de forma muy peligrosa.

Finalmente, esta ansiedad desencadena graves crisis de convulsiones en el menor. Yasmina advierte sobre el daño neurológico que provoca cada episodio médico. Por esta razón, la familia exige recuperar la parada original.