El proyecto «Hogar Estudio» acoge a tres estudiantes insulares y busca lograr la plena inclusión sociolaboral comunitaria

El Cabildo de El Hierro y la Asociación Incorpórate anuncian este mayo un piso de acogida en La Frontera. Este recurso aloja a los jóvenes durante todo un año para culminar sus estudios. De este modo, las instituciones buscan asegurar una inserción socioeducativa real.

Ponen en marcha un piso de acogida para jóvenes vulnerables en El Hierro / Cabildo de El Hierro

La consejería de Derechos Sociales del Cabildo y la Asociación Incorpórate impulsan este nuevo proyecto social. El gobierno insular financia esta importante iniciativa con una aportación de 28.000 euros. Este importe económico cubre por completo los gastos operativos y de acompañamiento.

Acompañamiento y requisitos de acceso

En primer lugar, el plan oficial transcurre desde octubre de 2025 hasta octubre de 2026. Este recurso residencial supervisado tiene una capacidad máxima para tres jóvenes. Además, las instalaciones proporcionan un entorno seguro y adecuado a los estudiantes.

Por consiguiente, los educadores ofrecen un acompañamiento integral a todos los residentes. Este equipo profesional garantiza un apoyo socioeducativo individualizado y un buen refuerzo emocional. También, los orientadores desarrollan habilidades vitales y facilitan la pronta inserción laboral.

Por otro lado, los aspirantes deben cumplir unos requisitos de acceso muy específicos. Los candidatos tienen que residir en El Hierro y sufrir exclusión social. Asimismo, los beneficiarios deben comprometerse con la finalización de sus estudios formativos.

Apoyo a la juventud extutelada

En este sentido, el consejero Amado Carballo explica la justificación de este proyecto. Muchos jóvenes extutelados quieren permanecer en la isla tras finalizar su tutela oficial. Sin embargo, los adolescentes encuentran grandes dificultades al abandonar el sistema gubernamental.

Por ello, esta iniciativa pionera permite estabilizar sus vidas y buscar un trabajo. El representante insular asegura que el programa nace con una vocación de permanencia. Según Carballo, las instituciones deben actuar rápidamente porque la necesidad social existe realmente.

Finalmente, el secretario Víctor Cabrera destaca el carácter pionero de este útil recurso. La asociación pretende inaugurar otros proyectos similares en un futuro muy cercano. En conclusión, los organizadores desean que los jóvenes culminen sus estudios y logren trabajar.