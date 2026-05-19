Ambos territorios comparten experiencias sobre diversificación económica, transición digital y sostenibilidad

Una delegación del Principado de Andorra visita este martes el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) en Las Palmas de Gran Canaria. Los representantes buscan intercambiar experiencias sobre diversificación económica, innovación, transición digital y sostenibilidad. De este modo, los visitantes exploran nuevas vías de colaboración tecnológica para el desarrollo empresarial.

El ITC recibe a Andorra para mostrar sus avances en innovación tecnológica / Gobierno de Canarias

El secretario de Estado, Marc Saura, encabeza esta comitiva andorrana. El grupo mantiene una agenda de trabajo esta semana en el archipiélago canario. Por ello, su objetivo principal radica en conocer el papel de la innovación aplicada.

Áreas tecnológicas estratégicas

Además, el Instituto muestra sus capacidades estratégicas en áreas fundamentales para la región. Los expertos destacan la planificación energética en territorios aislados y la autosuficiencia energética. También, los especialistas abordan soluciones importantes y novedosas en biotecnología.

Por otra parte, la delegación conoce los avances más recientes en biomedicina. El equipo canario pone un foco especial en el diseño de implantes óseos. Consecuentemente, los técnicos producen estos elementos a medida para los pacientes.

Asimismo, los visitantes descubren diversas iniciativas de apoyo al emprendimiento tecnológico. El proyecto Biogreenfinery ejemplifica estas soluciones en sectores de alto impacto industrial. Esta plataforma desarrolla herramientas vinculadas al hidrógeno verde y a los combustibles renovables.

Alianzas y desarrollo económico

En este sentido, la comitiva andorrana recorre el área experimental IAT BIOASIS. Allí, los miembros observan el desarrollo de proyectos innovadores en tiempo real. Canarias utiliza sus infraestructuras singulares para potenciar sectores como la economía azul.

En consecuencia, la consejera Migdalia Machín valora muy positivamente este encuentro institucional. Ella afirma que la reunión alimenta la estrategia de diplomacia científica canaria. Por consiguiente, el Gobierno regional impulsa activamente estos valiosos espacios de cooperación internacional.

Finalmente, ambas regiones comparten intereses en ámbitos clave para el desarrollo social. La visita permite explorar colaboraciones en economía circular y en generación de conocimiento. Las entidades buscan también promocionar la economía canaria en el mercado exterior.