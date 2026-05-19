Los equipos de emergencia no lograron salvar la vida del bañista tras su rescate esta tarde en Las Galletas

Un varón perdió la vida este martes a las 14:06 horas. El suceso ocurrió en la costa de Las Galletas, en el municipio tinerfeño de Arona. El bañista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras experimentar graves apuros en el mar. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una alerta ciudadana. La llamada pedía ayuda urgente para una persona en apuros.

Fallece un varón tras su rescate del mar en la costa de Arona / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una llamada telefónica urgente. El informante comunicó que una persona necesitaba ayuda inmediata en el agua. Por consiguiente, el centro activó rápidamente todos los recursos de rescate necesarios.

El operativo de rescate

Los bomberos del Consorcio de Tenerife llegaron primero a la costa de Las Galletas. Inmediatamente, los efectivos se lanzaron al agua para socorrer a la víctima. Así, lograron sacar al afectado rápidamente del mar.

Después, el personal del Servicio de Urgencias Canario evaluó al hombre sobre la arena. Los médicos comprobaron que el bañista sufría una grave parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, iniciaron las maniobras de reanimación básica y avanzada enseguida.

Además, un helicóptero medicalizado aterrizó velozmente en una zona cercana al incidente. Su tripulación profesional bajó y colaboró activamente en las tareas de reanimación. Sin embargo, los sanitarios no obtuvieron resultados positivos tras insistir largamente.

Desenlace y dispositivo de seguridad

Finalmente, el equipo médico confirmó el fallecimiento del varón en la playa. A pesar del gran esfuerzo sanitario conjunto, la situación clínica resultó irreversible. En consecuencia, el personal médico no pudo hacer nada más por él.

Mientras tanto, la Policía Local aseguró todo el perímetro costero entre ambas playas. Los agentes colaboraron estrechamente con el resto de los recursos de emergencia. De esta forma, facilitaron el delicado trabajo de los profesionales sanitarios.

Por su parte, la Guardia Civil custodia ahora el cuerpo sin vida del hombre. Los agentes realizan actualmente las diligencias correspondientes sobre este triste suceso.