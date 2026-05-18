Un choque entre cuatro vehículos moviliza dos helicópteros del SUC para evacuar a las víctimas a centros hospitalarios

Un grave accidente de tráfico en la autopista TF-5 dejó este lunes tres personas heridas en Los Realejos. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al punto kilométrico 43 para asistir a los afectados tras una colisión múltiple. Un helicóptero medicalizado trasladó a los heridos más graves debido al fuerte impacto.

Un accidente múltiple en Los Realejos deja tres heridos, dos de ellos de gravedad / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias recibió una alerta sobre un siniestro con cuatro vehículos implicados. Entre los automóviles afectados se encontraban dos motocicletas que circulaban por la citada vía norteña. Por este motivo, el 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de seguridad en la zona.

Un gran despliegue de medios sanitarios

El personal de emergencias prestó la primera asistencia a los heridos en el mismo lugar de los hechos. El coordinador sanitario del SUC comprobó la gravedad del suceso desde el primer instante. Por tanto, el responsable médico sumó recursos aéreos a las ambulancias terrestres disponibles.

Un helicóptero medicalizado del SUC tomó tierra en la misma autopista con total seguridad. Los operarios habilitaron la carretera para facilitar el aterrizaje de la aeronave de manera rápida. De esta forma, el equipo médico pudo acelerar la evacuación de las víctimas críticas.

Los profesionales sanitarios atendieron de urgencia a una joven de 27 años con politraumatismos graves. Posteriormente, el helicóptero trasladó a la mujer afectada al Hospital Universitario de Canarias. El personal médico vigiló sus constantes vitales durante todo el trayecto aéreo.

Otras víctimas trasladadas a centros hospitalarios

Los sanitarios identificaron también a un varón de 43 años con lesiones de extrema gravedad. El segundo helicóptero medicalizado del SUC trasladó al paciente al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Los médicos de urgencias esperaban su llegada para intervenir de inmediato.

Asimismo, otra mujer sufrió un traumatismo torácico de carácter moderado durante la colisión múltiple. Una ambulancia de soporte vital básico del SUC la llevó al Hospital Universitario de Canarias. Su pronóstico requería valoración médica pero no presentaba un peligro inminente.

Finalmente, los cuerpos de seguridad colaboraron de forma estrecha en la resolución del incidente. Los Bomberos de Tenerife y la Policía Local aseguraron la zona junto al personal de carreteras. Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes sobre el accidente.