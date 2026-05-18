El alcalde de La Laguna asiste al encuentro oficial en el Palacio de El Pardo y agradece el constante respaldo de la Casa Real a la conservación patrimonial

El rey Felipe VI recibió este lunes a los alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en Madrid. Los mandatarios municipales acudieron al Palacio Real de El Pardo para consolidar sus lazos institucionales con la Corona. Durante la audiencia, los representantes locales presentaron la agenda de las futuras conmemoraciones de la asociación cultural.

Luis Yeray Gutiérrez asiste a la recepción del rey Felipe VI al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad / Ayuntamiento de La Laguna

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, participó activamente en esta recepción oficial en tierras madrileñas. El regidor canario agradeció personalmente a Don Felipe su constante sensibilidad con la conservación de los bienes históricos. Además, los representantes consideraron al monarca un interlocutor de primer orden para los fines del grupo.

Gutiérrez valoró de forma muy positiva este nuevo encuentro institucional al término de la cita palaciega. El alcalde aseguró que la reunión reafirma los fuertes vínculos entre la Casa Real y la organización. La delegación transmitió su gratitud por el apoyo que la jefatura del Estado brinda siempre a las ciudades.

La asociación busca proteger los valores culturales comunes mediante políticas coordinadas de intercambio de experiencias. Los municipios afrontan juntos los retos actuales que plantea el mantenimiento de sus cascos históricos protegidos. El colectivo realiza proyectos conjuntos para potenciar la vida ciudadana en estas áreas especiales.

Agenda de eventos futuros

Los alcaldes transmitieron al rey los detalles del Primer Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La cita internacional reunirá a sesenta y cuatro localidades de la Unesco en Cáceres en 2027. El evento busca estrechar los lazos culturales a ambos lados del Océano Atlántico.

Los organizadores pretenden crear una red estable para optimizar la gestión del patrimonio mundial. El encuentro representa una oportunidad única para ejercer un sólido liderazgo técnico en toda Iberoamérica. Esta iniciativa reforzará las relaciones de España con los países de habla hispana.

La delegación también invitó a Don Felipe a las próximas conmemoraciones de los aniversarios locales. Toledo y Cáceres celebrarán su cuadragésimo año como ciudades patrimonio en este año 2026. Cuenca festejará su trigésimo aniversario durante los próximos meses de la presente campaña.

Efemérides de La Laguna

El monarca recibió la invitación para los aniversarios de Ávila en 2027 y de Alcalá de Henares en 2028. San Cristóbal de La Laguna cerrará este calendario especial con su efeméride en 2029. El grupo califica estas fechas como celebraciones cívicas de primer orden para los ciudadanos.

Los municipios vuelcan todo su orgullo y su identidad en estas conmemoraciones de carácter internacional. La Laguna ingresó en esta prestigiosa red intermunicipal sin ánimo de lucro en el año 1999. La ciudad canaria comparte objetivos con otras catorce localidades españolas distinguidas por la Unesco.

La red nacional nació originalmente en 1993 con la firma de varias ciudades fundadoras. El Ministerio del Interior declaró a esta asociación como una entidad de utilidad pública. Hoy cooperan activamente municipios como Córdoba, Ibiza, Salamanca, Segovia, Tarragona, Santiago de Compostela, Baeza y Úbeda.