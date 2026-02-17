El Congreso conmemora la Constitución del 78

En el Congreso de Los Diputados este martes se ha celebrado el acto de conmemoración de la Constitución del 78, la más longeva de España

El hemiciclo del Congreso acogió este martes el acto institucional, presidido por los reyes, para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

Los reyes han presidido en el Congreso de los Diputados el acto de conmemoración de la Constitución del 78 / Casa Real

Asistentes y ausencias del acto de conmemoración

Un acto en el que, además del PP y PSOE, han estado Sumar, Vox y Podemos, y al que no asistieron formaciones como Junts, ERC, PNV, EH Bildu y BNG. Estas formaciones han lanzado un comunicado conjunto justificando su ausencia del acto.

ERC, EH Bildu y BNG han reclamado la apertura de un proceso constituyente que reconozca explícitamente a Cataluña, País Vasco y Galicia como «naciones que conforman el Estado» y han invocado el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación.

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, políticos de etapas anteriores y representantes de las más altas instituciones del Estado han acompañado este martes a los reyes en el Congreso.

Felipe VI defiende que la mejor forma de conmemorar la Constitución es cumplirla

Felipe VI en su discurso defiende que la mejor forma de conmemorar la Constitución es cumplirla / Casa Real

Felipe VI ha asegurado este martes que la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla y ha defendido la vigencia del ordenamiento constitucional a pesar de los «tiempos difíciles e inciertos que hacen aún más visibles las imperfecciones que como toda obra humana tiene nuestro marco normativo».

Durante su discurso en el acto que se celebra en el Congreso para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte esta semana en la más longeva de la historia de España, el rey ha destacado que más allá de los años que cumpla la Carta Magna, se celebra su legitimidad de origen, esto es «la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas».

El rey ha tenido un recuerdo para los que perdieron la vida en el camino hacia la consolidación de las libertades democráticas y, en concreto, al profesor Francisco Tomás y Valiente asesinado por ETA hace 30 años, palabras que han sido aplaudidas por los asistentes al acto en el hemiciclo.

Conde-Pumpido atribuye la vigencia de la Constitución al enorme consenso en su aprobación

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha atribuido este martes la vigencia de la Constitución al «enorme» consenso que hubo en su aprobación, gracias al «gran» texto que hicieron los constituyentes y al trabajo de toda la sociedad que «la ha sostenido».

Conde-Pumpido ha defendido la permanencia de la carta magna en declaraciones a los periodistas antes de asistir en el Congreso al acto presidido por los reyes.

«La veo joven», ha afirmado el presidente del Constitucional, tras lo que ha subrayado que «sería bastante difícil que se pueda llegar al mismo consenso para modificarla».

No obstante, ha incidido en que ha habido tres modificaciones puntuales, lo que revela que «cuando es necesario, se puede modificar» y, preguntado si habría que reformar el artículo sobre la preeminencia del varón en la sucesión a la Corona, ha contestado que en estos momentos no hay «ninguna necesidad».

Con tres reformas a sus espaldas, una salud de hierro avalada por la confianza que genera entre los ciudadanos y custodiada con mimo entre los muros del Palacio de Congreso, la Constitución de 1978 se convierte en la más longeva de la historia de España. EFE/Mariscal

Armengol llama a no bajar la guardia y proteger la Constitución

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho un llamamiento este martes a no bajar la guardia y proteger la Constitución del 78 frente a la «erosión» institucional que atraviesa el mundo y que amenaza, ha dicho, con convertir a las democracias en meras estructuras vacías.

«Honremos esta Constitución, como hemos hecho hasta ahora, hagámosla efectiva, cumplámosla, protejámosla, durante muchos años», ha proclamado en su discurso en la sesión conjunta del Congreso y Senado para conmemorar la Constitución de 1978.

Armengol ha alertado sobre los peligros que se ciernen sobre el «mundo común» del que habló la filósofa Hannah Arendt, una realidad en «crisis» que hasta ahora, ha recordado, había funcionado como dique de protección de los derechos humanos, regida por un derecho internacional basado en reglas.

Ha pedido por ello no creerse «a salvo», no bajar la guardia y remar en la misma dirección porque el «trabajo de asegurar nuestra democracia es un trabajo comunitario».

Un texto que admite reformas, ha apuntado, como la modificación que se hizo del artículo 49, y que encarna unos valores que definen a la sociedad española.