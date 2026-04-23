Valido pide al Estado que la directriz de riesgo volcánico reconozca singularidad canaria

Cristina Valido le pegunta al Ministerio del Interior que la nueva directriz de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico incorpore criterios específicos de Canarias

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha registrado una pregunta escrita al Ministerio del Interior en la que pide que la nueva directriz de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico incorpore criterios científico-técnicos explícitos para Canarias, con umbrales probabilísticos que permitan delimitar de forma objetiva las zonas con riesgo.

En su iniciativa, Valido plantea que la norma se desarrolle conforme a estándares internacionales y consolide el reconocimiento de Canarias como principal territorio vulnerable del Estado ante fenómenos volcánicos.

Cristina Valido durante una intervención en el Congreso | Coalición Canaria

Valido ha recordado que la normativa vigente desde 1996 ya identifica al archipiélago como el único territorio con riesgo volcánico en España, en base a erupciones históricas documentadas. Por eso, defiende que la nueva directriz debe reforzar ese reconocimiento con herramientas técnicas «más precisas».

En este sentido, subraya que la evidencia científica sitúa a Canarias “muy por encima” de los umbrales de probabilidad eruptiva a 50 años respecto a otras zonas del Estado, a lo que se suma una mayor vulnerabilidad por factores como la densidad de población, la dependencia del turismo o la condición ultraperiférica.

Valido ha advertido, asimismo, de que la ausencia de criterios claros en la directriz podría generar inseguridad jurídica, dificultar la planificación de emergencias y afectar a la asignación de recursos públicos.

También ha puesto de ejemplo la erupción volcánica de La Palma en 2021, que, a su juicio, evidenció la necesidad de contar con instrumentos de planificación rigurosos, basados en parámetros técnicos previamente definidos y con delimitaciones claras del riesgo.