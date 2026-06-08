La colisión entre un camión y el tranvía, que ha descarrilado como consecuencia del impacto, se ha producido a la altura del Hospital de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife

Colisión camión y tranvía. Imagen Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

Un accidente entre un camión y el tranvía registrado este lunes en Santa Cruz de Tenerife ha provocado la movilización de servicios de emergencia tras el descarrilamiento del tranvía.

El siniestro se ha producido a la altura del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, lo que ha obligado a la intervención inmediata de los Bomberos, activados para asegurar la zona debido al descarrilamiento.

Colisión camión con tranvía. Imagen Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

Hasta el lugar se han desplazado también patrullas y motoristas de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, además de una ambulancia para la atención de los afectados.

Como consecuencia del accidente, el servicio de la Tranvía de Tenerife ha sufrido importantes alteraciones. La Línea 1 opera solo en los tramos Trinidad–Taco e Intercambiador–Chimisay, mientras que el segmento entre Taco y Chimisay permanece sin servicio.

Según la información disponible, dos personas han resultado heridas a causa del accidente. Las autoridades continúan trabajando en la zona para restablecer la normalidad del servicio y esclarecer las circunstancias de la colisión.