La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluye en un informe que las tarifas aeroportuarias deberían reducirse un 0,59% anual

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido. Imagen Coalición Canaria

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha registrado una batería de preguntas escritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que considere y valore las recomendaciones de la CNMC sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (DORA III).

Las conclusiones de dicho informe contradicen el incremento de las tasas planteado inicialmente por Aena, por lo que Valido plantea en su iniciativa parlamentaria si el Gobierno de España adoptará una posición alineada con las mismas antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, que deberá producirse antes del 30 de septiembre de 2026.

Reducción de las tarifas

El informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), elaborado a solicitud de la Dirección General de Aviación Civil del propio Ministerio, concluye que las tarifas aeroportuarias deberían reducirse un 0,59% anual durante el periodo 2027-2031. Esta recomendación contrasta radicalmente con la propuesta de Aena, que planteaba un incremento del 3,82% anual, lo que supone una brecha de más de cuatro puntos porcentuales entre lo que el regulador considera justificado y lo que el operador aeroportuario pretende imponer a los usuarios.

Tal y como recoge la parlamentaria de CC en la exposición de motivos de su iniciativa, el regulador sustenta su recomendación en tres ajustes fundamentales: revisar al alza las previsiones de tráfico del 1,3% al 2,2% anual; reducir los gastos de explotación en 741,5 millones de euros al considerar que el crecimiento de costes propuesto por Aena no está justificado; y rebajar el coste de capital (el denominado WACC) del 9% al 7,4%, en línea con la regulación europea y la práctica en otros sectores regulados.

Valido, según informa un comunicado de la formación nacionalista, ha subrayado en sus preguntas, en sintonía con el Gobierno de Canarias, la preocupación en las islas por el impacto de la política tarifaria de Aena sobre los aeropuertos del Archipiélago y sus usuarios. Así, Coalición Canaria ha reclamado en distintas ocasiones que la regulación aeroportuaria incorpore el principio de suficiencia y equidad territorial para los territorios insulares. En este contexto, Valido destaca que el informe de la CNMC avala la preocupación expresada tanto por el partido como por el Gobierno autonómico, al sugerir que las pretensiones de Aena no estaban respaldadas por una base técnica sólida.

Singularidad del archipiélago

En la exposición de motivos de sus preguntas, Valido ha vuelto a hacer hincapié en la singularidad fundamental del Archipiélago en materia de conectividad aérea. Al tratarse de un territorio insular y ultraperiférico, el transporte aéreo no constituye una alternativa modal sino la vía esencial de acceso al resto del territorio estatal y al exterior. Por ello, cualquier incremento injustificado de las tasas aeroportuarias se traslada inevitablemente a los precios de los billetes, agravando el sobrecoste de la insularidad y de la doble insularidad que ya soportan los residentes, el tejido productivo y el sector turístico canario.

Por todo ello, Valido pregunta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible si tiene previsto asumir dichas recomendaciones y aprobar una reducción de las tarifas aeroportuarias en el periodo 2027-2031 en lugar del incremento propuesto por Aena. Además, en sus preguntas, interpela al Ministerio sobre la valoración que hace del informe de la CNMC y sus conclusiones, interesándose especialmente en la explicación que ofrece el Gobierno español ante la brecha de más de cuatro puntos porcentuales entre la propuesta de Aena y las recomendaciones del regulador.