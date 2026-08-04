El Gobierno de Canarias impulsa esta actuación en La Palma, que reducirá más de 402 toneladas de CO₂ en veinte años y ahorrará más de 40.000 euros

El Gobierno de Canarias presentó este martes la nueva instalación fotovoltaica del túnel de La Cumbre, en El Paso. La infraestructura cubrirá el 67 % de su demanda energética gracias a 396 paneles solares. Además, evitará la emisión de más de 402 toneladas de CO₂ en veinte años y reducirá el gasto eléctrico anual en más de 40.000 euros.

La instalación fotovoltaica del túnel de La Cumbre / Gobierno de Canarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, visitó la instalación junto al consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y representantes del Cabildo de La Palma y del Ayuntamiento de El Paso.

La actuación forma parte de la estrategia del Ejecutivo para incorporar energías renovables a la red viaria autonómica. Además, cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation.

Más eficiencia energética en la red viaria

La instalación ha supuesto una inversión de 376.137 euros. En total, incorpora 396 paneles fotovoltaicos destinados al autoconsumo energético del túnel de La Cumbre.

Asimismo, el sistema funciona sin excedentes. Por tanto, toda la energía generada alimentará el funcionamiento del túnel sin inyectar electricidad a la red.

Con esta actuación, el Gobierno prevé cubrir el 67 % de la demanda energética de la infraestructura. Además, reducirá los costes de explotación y disminuirá el consumo eléctrico.

Menos emisiones y ahorro económico

El Ejecutivo estima que la instalación evitará la emisión de más de 402 toneladas de dióxido de carbono durante los próximos veinte años. Además, generará un ahorro económico anual superior a los 40.000 euros.

El consejero Pablo Rodríguez aseguró que esta actuación transforma la red viaria en una infraestructura más eficiente y sostenible. También destacó el avance hacia la descarbonización de las carreteras canarias.

Continuidad a la estrategia de sostenibilidad

La actuación se financia con fondos Next Generation a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. El objetivo consiste en impulsar el uso de energías renovables en infraestructuras públicas.

Además, el Gobierno mantiene su hoja de ruta para reducir el consumo energético de la red viaria. La planificación también busca disminuir las emisiones asociadas al funcionamiento de las carreteras.

La instalación del túnel de La Cumbre se suma a las ya ejecutadas en los túneles de El Bicho, en Tenerife, y Pino Seco, en Gran Canaria.

