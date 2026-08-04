El programa, que se desarrolla en centros educativos de los cinco distritos, facilita la conciliación familiar con actividades educativas, deportivas y culturales hasta mediados de agosto

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha hecho balance este martes de las Escuelas de Verano municipales. Más de 900 niños y niñas, de entre 3 y 12 años, participan desde el 6 de julio en este programa, que se desarrolla en colegios de los cinco distritos hasta mediados de agosto para favorecer la conciliación familiar y ofrecer una alternativa educativa durante las vacaciones.

Foto institucional en el CEIP Rafael Gaviño del Bosque / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, visitó este martes la Escuela de Verano del CEIP Rafael Gaviño del Bosque, en Anaga. En el recorrido estuvo acompañado por representantes municipales y de la Fundación “la Caixa”, una de las entidades colaboradoras del programa.

Las Escuelas de Verano se han consolidado como uno de los principales recursos municipales para facilitar la conciliación durante el periodo estival. Además, ofrecen un espacio seguro donde los menores combinan aprendizaje, deporte, creatividad y convivencia.

Un recurso para apoyar a las familias

José Manuel Bermúdez destacó que este servicio responde a una necesidad real de muchas familias del municipio. Según explicó, el programa permite que los menores disfruten de un verano activo mientras sus padres y madres concilian su vida laboral y familiar.

Asimismo, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento mantendrá su apuesta por iniciativas que fomenten la igualdad de oportunidades y la educación en valores. También subrayó la elevada participación registrada en esta edición.

Actividades adaptadas a cada edad

Las Escuelas de Verano incluyen talleres de manualidades, deporte, música, naturaleza, apoyo escolar e inglés. Además, cada semana incorpora una temática diferente para enriquecer la experiencia de los menores.

El programa incorpora, además, servicios como acogida temprana, permanencia tardía y desayuno adaptado. Estos recursos amplían el apoyo que el Ayuntamiento presta a las familias durante las vacaciones escolares.

Educación en valores y colaboración institucional

Otra de las actividades destacadas ha sido la visita de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local junto a la Unidad Canina. Los menores conocen así el trabajo que realizan ambos cuerpos de seguridad.

Los participantes de mayor edad reciben charlas sobre los riesgos de internet y el uso responsable de las nuevas tecnologías. Mientras tanto, los más pequeños descubren los vehículos y materiales que utilizan los agentes en su trabajo diario.