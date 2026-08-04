La actuación cuenta con una inversión de 200.000 euros y permitirá renovar una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados

El Gobierno de Canarias y Gestur firmaron este martes el replanteo de las obras portuarias en La Oliva. Este proyecto renovará íntegramente el muelle pesquero de la localidad de El Cotillo. La iniciativa responde finalmente a un firme compromiso político con los pescadores locales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las autoridades autonómicas destinan 200.000 euros a esta importante actuación portuaria. Los operarios mejorarán una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados. Además, las empresas prevén ejecutar estos trabajos en solo dos meses.

Compromiso institucional

Narvay Quintero, consejero de Agricultura, destacó la gran importancia de este acuerdo. El proyecto sufrió varios retrasos, Quintero comenta que el Gobierno mantuvo siempre su firme compromiso con los pescadores.

Finalmente, Quintero reconoció que el Gobierno regional asumió unas competencias que no le corresponden directamente.

Plazos de ejecución

Por su parte, Agoney Piñero ofreció detalles sobre los plazos técnicos previstos. El delegado de Gestur Canarias conversó previamente con la empresa constructora. Así, los responsables fijaron un calendario muy claro para los trabajos.

Según estas estimaciones iniciales, la obra avanzará a un muy buen ritmo. Los operarios trabajarán intensamente durante las próximas semanas en el muelle.

Asimismo, Piñero confirmó la fecha exacta para la finalización del proyecto. La empresa constructora terminará toda la obra a mediados de octubre. Por lo tanto, el puerto lucirá completamente renovado antes del invierno.

Demandas del sector pesquero

Juan Francisco González Pérez, patrón mayor de la Cofradía de Corralejo, considera esta obra como una necesaria lavada de cara. No obstante, González recordó otras necesidades del sector pesquero. Los profesionales del mar siguen luchando por la gestión integral del puerto.

La cofradía pide revisar urgentemente la gestión de los atraques. También reclaman un mejor mantenimiento para los pantalanes del recinto portuario.