La consejería de Educación acomete 420 obras por 21,1 millones en 293 centros públicos canarios para prepararlas para el calor y otras mejoras en seguridad

El Gobierno de Canarias acomete 420 actuaciones en 293 centros educativos públicos de las islas para que en el verano se preparen para hacer frente a las altas temperaturas, entre otras acciones, con el fin de disponer de unas «instalaciones seguras y adecuadas».

El consejero de Educación, Poli Suárez, ha dado a conocer este miércoles estas actuaciones en una rueda de prensa con motivo de la firma de cinco nuevos convenios con otros tantos ayuntamientos de Gran Canaria (Artenara, Agaete, Valsequillo, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana), que se suman a los acuerdos ya suscritos con otros municipios y cabildos de las islas que han solicitado llevar a cabo estas obras de forma directa.

Según ha explicado el titular del departamento, estos acuerdos permiten agilizar las obras y son convenios que se han logrado «sin mirar color (político) y amiguismos», responden a las necesidades reales de los centros educativos de las islas y al nuevo Plan de Infraestructuras Educativas, de carácter plurianual y que concluirá en 2028.

Suárez ha recordado que del anterior plan, dotado con 300 millones de euros, solo se ejecutó el 12,5 % de las actuaciones programadas.

El consejero ha hecho hincapié en que el nuevo aprobado por su departamento se actualiza año a año y ha subrayado que «nunca antes se habían ejecutado en Educación tantas obras de manera simultánea».