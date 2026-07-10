La campaña recuerda que la mayoría de los accidentes en verano pueden prevenirse adoptando medidas de autoprotección y actuando con prudencia

‘#NoSeasEstadística’, la campaña del 112 con consejos para prevenir riesgos durante las vacaciones. EP

Las cifras de accidentes del verano no son solo números. Detrás de cada una hay un accidente que podría haberse evitado. Bajo esta premisa, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, pone el foco en la prevención y lanza la campaña ‘#NoSeasEstadística’. Una iniciativa que recuerda consejos esenciales de autoprotección para disfrutar del verano sin correr riesgos innecesarios, tanto en el litoral como en las zonas de cumbre o en eventos multitudinarios.

En este sentido, el 112 Canarias difundirá durante las próximas semanas un total de cinco vídeos en sus redes sociales (X, Instagram, Youtube y WhatsApp). Estas publicaciones, protagonizadas por profesionales de diferentes servicios de seguridad y emergencias, que trabajan de forma coordinada desde las salas operativas del CECOES 112, recordarán las recomendaciones de autoprotección para afrontar con seguridad algunas de las situaciones más habituales del verano. Como los desplazamientos por carretera, las actividades en el mar o la montaña, las fiestas patronales y peregrinaciones o la preparación ante posibles emergencias.

Cinco ejes de prevención

La campaña arrancará con un mensaje desde la sala operativa del CECOES 112 centrado en la seguridad vial. Bajo el lema «Este verano, mantén la precaución en la carretera y #NoSeasEstadística», se señala la importancia de evitar las distracciones al volante, respetar la distancia de seguridad y cumplir los límites de velocidad para reducir el riesgo de accidentes de tráfico.

Asimismo, la Guardia Civil será la encargada de trasladar las recomendaciones dirigidas a quienes practiquen actividades en el mar. Antes de salir a navegar o realizar deportes náuticos se aconseja planificar la actividad, consultar la previsión meteorológica, revisar el estado de la embarcación o del material y asegurarse de disponer de los permisos necesarios.

Por su parte, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) centrará su mensaje en la seguridad en la montaña, recordando la necesidad de llevar agua suficiente, protección solar y un teléfono móvil con batería, además de evitar realizar actividades durante los episodios de altas temperaturas.

Ir a una romería es otro de los planes que nunca faltan en el calendario veraniego. Por lo que el Cuerpo General de la Policía Canaria ofrecerá consejos para quienes participen en fiestas patronales, romerías o peregrinaciones. Entre las principales recomendaciones destaca el uso de chaleco reflectante cuando se camine junto a la calzada y circular siempre por el lado que permita ver de frente a los vehículos.

Por último, desde la Dirección General de Emergencias, la jefa de Protección Civil, Montse Román, mostrará cómo preparar la mochila de emergencias con los elementos básicos necesarios para afrontar cualquier situación imprevista.