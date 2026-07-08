Nueva campaña para prevenir la violencia sexual en la infancia

‘No es un secreto, es un delito’ un campaña que recuerda a niños, niñas y adolescentes que ningún comportamiento con una persona adulta que les haga sentir miedo, incomodidad o daño debe mantenerse oculto

Lema de la campaña contra la violencia en la infancia y adolescencia

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la campaña institucional No es un secreto, es un delito, una acción de sensibilización dirigida a prevenir la violencia contra la infancia y la adolescencia y a combatir una de las principales barreras para su detección: el silencio.

A través de varias piezas audiovisuales, la campaña traslada un mensaje directo a niños, niñas y adolescentes: ningún comportamiento de una persona adulta que les haga sentir mal, que les incomode o que les genere miedo debe guardarse como un secreto. Pedir ayuda, hablar y contar lo que ocurre es el primer paso para activar la protección.

La campaña redirige al teléfono y chat de la Fundación Anar al 116 111 y chatanar.es La labor de la Fundación Anar es facilitar a niños, niñas y adolescentes un espacio seguro y confidencial en el que se sientan escuchados y respetados, y donde puedan expresar libremente aquello que les ocurre para encontrar alternativas a sus problemas de manera conjunta.

4.144 peticiones de ayuda en Canarias

La necesidad de esta campaña está vinculada a una realidad que obliga a reforzar la prevención y la sensibilización. Los datos de atención a menores víctimas de violencia sexual en Canarias reflejan que el 53% de las agresiones sexuales atendidas en 2024 y 2025 fueron cometidas por personas del propio entorno familiar. Eso evidencia que muchas situaciones de violencia pueden producirse en espacios de confianza y cercanía. De las más de 242.000 peticiones de ayuda recibidas por fundación Anar el pasado año, 4.144 provenían de Canarias.

Precisamente por ello, la campaña pone el foco en romper la cultura del silencio y en recordar que la protección de la infancia requiere una actitud activa por parte de las personas adultas. La violencia contra niños, niñas y adolescentes no siempre aparece en contextos alejados o desconocidos; en muchas ocasiones ocurre en entornos cotidianos, donde escuchar, detectar señales y actuar puede marcar la diferencia.

Con el lema No es un secreto, es un delito, el Gobierno de Canarias quiere trasladar un mensaje claro de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia infantil. La iniciativa busca eliminar aquellas ideas que favorecen la ocultación, como minimizar determinadas conductas, pensar que son “cosas de niños” o evitar intervenir ante una sospecha.

La campaña no interpela únicamente a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad: familias, profesionales, entornos educativos, deportivos y comunitarios. Porque proteger a la infancia no consiste solo en disponer de recursos de atención, sino también en generar una red adulta capaz de escuchar, creer y responder.

No cargar nunca con un secreto que hace daño

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, señala que “un niño o una niña no debe cargar nunca con un secreto que le hace daño. La responsabilidad es de las personas adultas: observar, acompañar y actuar”.

La campaña apuesta por un lenguaje directo, ético y responsable, evitando la recreación explícita de situaciones de violencia y utilizando mensajes claros para favorecer la identificación de señales de alerta. Las piezas se difundirán en redes sociales, medios digitales y otros soportes con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje y facilitar el acceso a los recursos de ayuda disponibles.