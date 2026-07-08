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Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_006/26 REDACTOR/A

Recursos Humanos RTVC
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REDACTOR/A

LOCALIZACIÓN: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONTRATO TEMPORAL: Circunstancias de la producción

JORNADA: Jornada completa

PUESTO OFERTADO

Televisión Pública de Canarias selecciona un/a REDACTOR/A para incorporarse a su equipo.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Se requiere a un/a Profesional titulado que realice un trabajo intelectual de mesa y de calle, en cualquiera de sus formas y facetas, para la búsqueda, selección, redacción, locución y todos los procesos necesarios para editar y preparar para emisión piezas y reportajes audiovisuales que formarán parte de un programa (Ingesta, edición y preparación de rótulos utilizando para ello herramientas básicas de edición y evitando las tareas de postproducción).

Igualmente, podrán realizar actualizaciones de contenidos audiovisuales de páginas webs, teletextos y atenderán los servicios multimedia. Realizarán una preselección del material que deba ser conservado y documentado. Realizarán el trabajo literario necesario para la elaboración de programas, noticias o reportajes para cualquier medio de distribución de Televisión Pública de Canarias, S.A.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Tipo de contrato: Circunstancias de la producción

Jornada: Jornada completa

Fecha de incorporación: Inmediata y URGENTE, una vez finalice la tramitación del proceso de selección.

Duración: Prevista hasta el 30/11/2026

REQUISITOS

ormación:

  • Grado o Licenciatura en Ciencias de la comunicación, periodismo o similar (obligatorio).

Experiencia:

  • Experiencia en servicios informativos (obligatorio).

Otros requisitos:

  • Conocimientos en edición y montaje de piezas para televisión (se valorará).
  • Idiomas (se valorará).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

  • Currículum vitae actualizado.
  • Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado el justificante de abono de las tasas para la obtención del título).
  • Formación complementaria que desee aportar.
  • Documento Anexo I – Protección de Datos

REFERENCIA

REFERENCIA

TVPC_006/26

Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.

IMPORTANTE: poner en el asunto del correo electrónico la referencia TVPC_006/26, seguida de nombre y apellidos. No olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, ya que, en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura. Esta publicación estará disponible desde el 08/07/2026 hasta el 14/07/2026.

Anexo I_Protección de datos CandidaturaDescarga

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