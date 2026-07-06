El ministro acusa al PP de anteponer la disciplina de partido a los intereses de Canarias y advierte de la pérdida de 166 millones de euros en capacidad de gasto

Torres ve una «fractura en el Gobierno de Canarias» en el ‘no’ de Asián al techo de gasto / EuropaPress

El ministro Ángel Víctor Torres observa «una fractura en el Gobierno de Canarias» tras la decisión de la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), de sumarse al voto en contra de las comunidades presididas por su partido al objetivo de déficit y techo de gasto planteados por el Estado.

«Lo lamento, porque es malo para Canarias y evidencia una fractura en el Gobierno de Canarias. Coalición Canaria votó a favor en el Congreso de una propuesta que, siendo buena, era peor que la que hoy se ha llevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta consejera de Hacienda se abstuvo cuando la regla de gasto era de un 3,5 % y ahora vota en contra de un 4 %», asegura Torres.

En unas declaraciones difundidas por su departamento, el también secretario general del PSOE de Canarias sostiene que si el rechazo del PP a estas reglas fiscales prospera, las islas perderán una capacidad de gasto adicional de 166 millones de euros en 2027, 2008 y 2009.

Polémica por el voto

Para Torres, el voto de Matilde Asián en este Consejo pone en evidencia que «el PP, cuando tiene que tomar una decisión entre apoyar medidas buenas para los canarios o agachar la cabeza ante Feijóo, agacha la cabeza ante Feijóo en lo que se le ordene».

De forma similar se ha expresado el PSOE canario, que considera que lo ocurrido responde a «una estrategia» de los populares que implica renunciar a 166 millones de euros adicionales para Canarias en los próximos tres años.

En un comunicado, la secretaria de Organización del partido, Nira Fierro, ha defendido que la propuesta mejoraba la planteada inicialmente por el Gobierno de España para fijar los objetivos de estabilidad y la regla de gasto de las administraciones públicas de cara a la elaboración de los Presupuestos del Estado de 2027.

«Estamos ante un mecanismo mucho mejor que el anterior, que ya era positivo hasta el punto de que Coalición Canaria lo apoyó en el Congreso de los Diputados», ha señalado Fierro, al igual que Torres.

Canarias, en el centro del debate

La dirigente socialista ha instado al PP de Canarias «a explicar por qué da la espalda a 166 millones de euros que podrían servir para reforzar la sanidad, la educación, la dependencia y el resto de servicios esenciales».

«El Partido Popular ha preferido intentar desgastar al Gobierno de España antes que mejorar la vida de los canarios y las canarias», ha manifestado Fierro.