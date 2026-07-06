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Héctor Alderete renueva con La Laguna Tenerife una temporada más

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Héctor Alderete continuará una temporada más en La Laguna Tenerife tras disputar 38 partidos oficiales en su estreno con el conjunto aurinegro

Héctor Alderete renueva con La Laguna Tenerife una temporada más / La Laguna Tenerife

El club La Laguna Tenerife ha comunicado este lunes la renovación del contrato, por una temporada más, del alero madrileño Héctor Alderete, para disputar su segunda temporada con la casaca aurinegra.

El ex jugador de Movistar Estudiantes llegó a la isla el pasado verano y disputó 23 encuentros con la camisa canarista para la Liga Endesa, uno de Supercopa Endesa, uno de la Copa del Rey y 13 de la Liga de Campeones de Baloncesto a sus 24 años de edad, en su primera experiencia en la máxima categoría del baloncesto español.

Alderete formará parte del proyecto del La Laguna Tenerife para la 26/27, «con el propósito de seguir creciendo y contribuir a los objetivos colectivos del equipo», según comenta el propio club en su comunicado oficial.

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