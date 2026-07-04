El internacional español llega procedente del Valencia Basket para reforzar al conjunto aurinegro tras cerrar una etapa de cinco temporadas en el Valencia Basket

La Laguna Tenerife ficha a Xabi López-Arostegui / La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife ha anunciado este sábado el fichaje del internacional español Xabi López-Arostegui, que se incorpora al conjunto canario de cara a la próxima temporada.

El club aurinegro ha oficializado la incorporación del alero a través de sus canales oficiales, donde ha dado la bienvenida al jugador como nuevo integrante de la plantilla.

López-Arostegui, internacional con la selección española, llega para reforzar al equipo tinerfeño en la campaña 2026-2027.

Despedida a su exequipo

El jugador internacional español Xabi López-Arostegui publicó un mensaje de despedida en su perfil personal de Instagram tras su salida de Valencia Basket este sábado después de cinco temporadas, en el que tuvo palabras de agradecimiento tanto al club como a la afición.

“Momentos peores y mejores, pero siempre intentando dar mi mejor versión pensando en el equipo. Siempre guardaré un gran recuerdo de esta etapa y qué mejor manera de cerrarla que siendo campeones. ¡Os lo merecéis!”, dijo López-Arostegui en su publicación.

El vasco también se dirigió a la afición ‘taronja’, sus compañeros, entrenadores y empleados del club: “Después de 5 temporadas en el club llega el momento de despedirse y agradecer. Durante estos cinco años me ha dado tiempo a sentirme muy querido por la gente del club, la afición y la ciudad de Valencia”.