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Localizan el cuerpo sin vida de un submarinista en la costa de Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
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Un helicóptero buscó durante la tarde de este martes a un submarinista desaparecido en la costa de Santa Cruz de Tenerife, en la zona del Palmetum

Vídeo RTVC.

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias buscó durante la tarde de este martes a un submarinista desaparecido en la cosa de Santa Cruz de Tenerife. En concreto la búsqueda se centró en la zona del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.

El GES rescata a una senderista accidentada en Tinajo
Imagen de archivo de un helicóptero del GES en una operación de rescate en el norte de Lanzarote. EFE/ Adriel Perdomo

Sobre las 20:00 horas los servicios de emergencias localizaron el cuerpo sin vida del submarinista cuya desaparición se comunicó sobre las 19:00 horas.

Según algunos testigos, esta persona podría haber estado practicando pesca submarina en el entorno del Parque Marítimo y del Palmetum de la capital tinerfeña.

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