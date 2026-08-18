Un helicóptero buscó durante la tarde de este martes a un submarinista desaparecido en la costa de Santa Cruz de Tenerife, en la zona del Palmetum
Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias buscó durante la tarde de este martes a un submarinista desaparecido en la cosa de Santa Cruz de Tenerife. En concreto la búsqueda se centró en la zona del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.
Sobre las 20:00 horas los servicios de emergencias localizaron el cuerpo sin vida del submarinista cuya desaparición se comunicó sobre las 19:00 horas.
Según algunos testigos, esta persona podría haber estado practicando pesca submarina en el entorno del Parque Marítimo y del Palmetum de la capital tinerfeña.