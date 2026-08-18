Un helicóptero buscó durante la tarde de este martes a un submarinista desaparecido en la costa de Santa Cruz de Tenerife, en la zona del Palmetum

Vídeo RTVC.

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias buscó durante la tarde de este martes a un submarinista desaparecido en la cosa de Santa Cruz de Tenerife. En concreto la búsqueda se centró en la zona del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.

Imagen de archivo de un helicóptero del GES en una operación de rescate en el norte de Lanzarote. EFE/ Adriel Perdomo

Sobre las 20:00 horas los servicios de emergencias localizaron el cuerpo sin vida del submarinista cuya desaparición se comunicó sobre las 19:00 horas.

Según algunos testigos, esta persona podría haber estado practicando pesca submarina en el entorno del Parque Marítimo y del Palmetum de la capital tinerfeña.