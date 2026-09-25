El cuerpo del pescador submarino desaparecido el miércoles fue localizado en una cueva en la zona de El Verodal y trasladado al muelle de La Restinga

Encontrado el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido en la costa de El Hierro

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia ha trasladado en la tarde de este viernes hasta el muelle de La Restinga (El Hierro) el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido el miércoles. El pescador desapareció en las inmediaciones de Punta de La Paloma (Arenas Blancas), en la costa del municipio de La Frontera.

Las fuentes implicadas han informado que, durante las labores de rescate, los equipos de búsqueda localizaron el cuerpo sin vida del pescador en el interior de una cueva en las inmediaciones de la baja Navon, en la zona de El Verodal.

Los equipos de búsqueda localizaron la boya de señalización y otros objetos personales en la Punta de la Sal, a unos 300 metros de la costa, según señalan las mismas fuentes. Por ello, la Guardia Civil instruye las diligencias correspondientes tras recuperar el cuerpo.

Han participado miembros de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) Ayuda en Emergencias Anaga (AEA). Además del Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro.