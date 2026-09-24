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Salvamento Marítimo rescata a más de cien personas a 41 kilómetros al suroeste de El Hierro

RTVC
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Los ocupantes del cayuco alertaron al 112 de su posición y la Salvamar Navia los traslada al puerto de La Restinga, donde les espera un dispositivo sanitario de emergencia

Salvamento Marítimo ha rescatado a más de un centenar de personas que viajaban en un cayuco localizado a más de 41 kilómetros al suroeste de El Hierro. La Salvamar Navia ha trasbordado a los ocupantes y se dirige con ellos hacia el puerto de La Restinga.

El aviso fue notificado sobre las 14:40 horas, cuando el 112 contactó con el Centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas
Imagen de archivo

Los propios ocupantes de la embarcación precaria avisaron al 112 para comunicar su ubicación, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo. El organismo estatal movilizó el helicóptero Helimer 204, que localizó el cayuco, y posteriormente desplazó hasta la zona a la Salvamar Navia.

Dispositivo sanitario en La Restinga

La embarcación de rescate ya ha recogido a todas las personas que viajaban en el cayuco y navega hacia La Restinga, donde un dispositivo sanitario de emergencia espera su llegada.

Este rescate se produce en el marco de la llegada de seis embarcaciones a Canarias durante las últimas 24 horas. Las cinco anteriores trasladaron a un total de 429 personas hasta Lanzarote y El Hierro. En concreto, una de las embarcaciones llegó a El Hierro con 167 ocupantes.

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