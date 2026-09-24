Los ocupantes del cayuco alertaron al 112 de su posición y la Salvamar Navia los traslada al puerto de La Restinga, donde les espera un dispositivo sanitario de emergencia

Salvamento Marítimo ha rescatado a más de un centenar de personas que viajaban en un cayuco localizado a más de 41 kilómetros al suroeste de El Hierro. La Salvamar Navia ha trasbordado a los ocupantes y se dirige con ellos hacia el puerto de La Restinga.

Imagen de archivo

Los propios ocupantes de la embarcación precaria avisaron al 112 para comunicar su ubicación, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo. El organismo estatal movilizó el helicóptero Helimer 204, que localizó el cayuco, y posteriormente desplazó hasta la zona a la Salvamar Navia.

Dispositivo sanitario en La Restinga

La embarcación de rescate ya ha recogido a todas las personas que viajaban en el cayuco y navega hacia La Restinga, donde un dispositivo sanitario de emergencia espera su llegada.

Este rescate se produce en el marco de la llegada de seis embarcaciones a Canarias durante las últimas 24 horas. Las cinco anteriores trasladaron a un total de 429 personas hasta Lanzarote y El Hierro. En concreto, una de las embarcaciones llegó a El Hierro con 167 ocupantes.